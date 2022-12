Rosalía es la primera española en ser portada de la revista Rolling Stone

La carrera de Rosalía está en su momento álgido de eso no hay dudas. Este 2022 ha sido un gran año para la cantante ya que con el disco Motomami ha copado millones de minutos de reproducción en todas las plataformas digitales y su gira por Europa y América ha sido todo un éxito. La revista Rolling Stone ha querido reconocer a la cantante al ser la portada de la revista de enero 2023.

Este hito en la historia convierte a Rosalía en la primera artista femenina de habla hispana en protagonizar la portada de tan afamada revista musical. El titular es "Rosalía escribe sus propias reglas: cómo se convirtió en la superestrella más intrépida del pop y se resiste a las presiones de la industria".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rolling Stone (@rollingstone)

En el reportaje principal se habla de las habilidades camaleónicas de la artista y de su visión valiente y profética de un mundo sin fronteras tras haber grabado uno de los álbumes más audaces de 2022. En el texto se pueden leer fragmentos donde expresan qué significa Rosalía en el panorama musical actual "Ha estado viviendo años luz por delante de todos los demás, con la mente llena de conceptos que quiere probar y metas que quiere alcanzar y destinos a los que quiere llegar", y también habla de su "cristalización como reina embriagadora del pop global y provocadora desinhibida, tirando del 'kitsch camp' a las tradiciones sacrosantas sin miedo a las consecuencias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rolling Stone (@rollingstone)

Sin duda este 2022 está siendo uno de los años más prósperos de la cantante ya que ha recibido cuatro Grammy Latinos, Premio Billboard de la música latina y la parición en la lista de los mejores discos del año de la revista Time.

La revista Rolling Stone apoyó a Rosalía en las nominaciones de Grammy y publicó un texto en el que afirmaban que Motomami debería haber estado nominado en la categoría de 'mejor álbum' para competir junto a Renaissance de Beyoncé, Un verano sin ti de Bad Bunny. En vez de estar nominada solo en dos categorías: 'mejor álbum rock, urbano o alternativo latino' y 'mejor vídeo musical de formato largo'.

La mayoría de los medios de prestigio internacional han situado Motomami entre lo mejor de la cosecha musical de 2022, entre ellos The New York Times, NME, Pitchfork y The Guardian