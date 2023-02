¿Qué canciones escuchan los españoles en San Valentín?

Tener pareja o no, el 14 de febrero es una fecha ideal para celebrar el amor, ya sea el amor romántico, de amistad e, incluso, el amor propio. Así lo demuestran los datos de Spotify, la compañía de audio en streaming más grande del mundo. Las más de 3 millones de playlists dedicadas a la temática del amor creadas por usuarios en España, demuestran que la música y el amor van realmente de la mano.

En lo que respecta a las canciones favoritas de amor, los españoles se decantan por los clásicos. Así, en el 'top 5' de canciones de amor favoritas de los españoles para celebrar el 14 de febrero destaca, en primer lugar, I Will Always Love You, de Whitney Houston, el tema imprescindible en todas las listas de los usuarios, no solo en España sino también a nivel mundial.

En segundo lugar, encontramos All of Me, de John Legend. En tercer lugar, Unchained Melody, de The Righteous Brothers. En cuarto lugar, I Don't Wanna To Miss A Thing, la clásica balada de Aerosmith. Y, en quinto lugar, (Everything I Do) I Do It For You, de Bryan Adams.

Además, cabe destacar que entre las canciones que han registrado picos de reproducciones en San Valentín en los últimos 5 años se encuentran Qué Sabrá Neruda, de Javy Ramírez; No Time To Die, de Billie Eilish; La Pared, de Cupido; Pecados, de Natos y Waor con Recycled J, y No Sabes Mentir, de Cupido.

Spotify lanza una playlist para 'despechás y despechaos'

Spotify ha lanzado la playlist de Que te den, la lista para "despechás y despechaos" donde se incluyen las mejores canciones para celebrar un "anti-San Valentín" y cantar a pleno pulmón. Entre ellas, destacan canciones como Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, la sesión de Shakira con el productor argentino Bizarrap, o Flowers, de Miley Cyrus, que se encuentran entre las diez canciones más escuchadas dentro del ‘Top 50’ de España. Canciones que también han conquistado las listas internacionales.

Asimismo, también se incluyen éxitos como DESPECHÁ, de Rosalía; Vete, de Bad Bunny o Ella Me Levantó, de Daddy Yankee.

'Top 10' de canciones de amor de los usuarios de Spotify

1. I Will Always Love You - Whitney Houston2. All of Me - John Legend3. Unchained Melody - The Righteous Brothers4. I Don't Wanna To Miss A Thing- Aerosmith5. (Everything I Do) I Do It For You - Bryan Adams6. Thinking out Loud - Ed Sheeran7. Every Breath You Take - The Police8. Perfect - Ed Sheeran9. Your Song - Elton John10. You're Beautiful - James Blunt

10 canciones que más han crecido en reproducciones durante San Valentín en los últimos 5 años

1. Qué Sabrá Neruda - Javy Ramírez 2. No Time To Die” - Billie Eilish3. Coronao Now (Remix) - El Alfa, Lil Pump, Myke Towers, Sech, Vin Diesel4. La Pared - Cupido5. J Pecados - Natos y Waor, Reciclados6. No Sabes Mentir - Cupido7. Ignorantes - Bad Bunny, Sech8. Make You Feel My Love - Adele9. FUE - Manuel Carrasco10. We're Good - Dua Lipa