El rock progresivo de los sevillanos Sweet Hole vuelve con 'Ubik'

El grupo sevillano de rock progresivo Sweet Hole vuelve a la carga con su nuevo disco Ubik que repasa la novela homónima de Philip K.Dick escrita por el escritor de Illinois en el año 1969.

La banda progresiva con claras influencias del rock progresivo de los 70' (King Crimson, Camel, Genesis o Yes) y también más modernos como Marillion o Dream Theater, trae el que es su quinto disco después de su debut en 2011 Riddles of mind, Retrospective (2014), Assasin (2015) y The first of the last days (2017).

El videoclip que abre esta pieza es el perteneciente a la canción Moon creado por Almadenea Absurdealismo en Movimiento (Cristina Escobar y Tridi Puñema) con la participación de _Mooshacid (Alejandra LB) para reflejar el universo de Dick.

El repertorio de este disco conceptual grabado en Sputnik Grabaciones Estelares comienza con la mencionada Moon, y sigue con Ubik beer, Secret hideout, Carbon copy of the future, Uncertainly, Ubik Breath, Am i Alive, Inertial, Ubik Pills, Red Light para acabar con I am ubik.

¿De qué va Ubik, la novela de Dick?

Se trata de una mordaz comedia metafísica de muerte y salvación es un compedio de amenaza paranoica y comedia absurda, en el cual los muertos ofrecen consejos comerciales, compran su siguiente reencarnación y corren el riesgo continuo de volver a morir.

Glen Runciter está muerto. Lo que es seguro es que alguien ha muerto en una explosión organizada por los competidores de Runciter. De hecho, sus empleados asisten a un funeral. Pero durante el duelo comienzan a recibir mensajes desconcertantes, e incluso morbosos, de su jefe.

Y el mundo a su alrededor comienza a desmoronarse de un modo que sugiere que a ellos tampoco les queda mucho tiempo.