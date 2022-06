Actualización del caso Luno: el perro que desde marzo fue separado de su dueña en el aeropuerto de Madrid

Luno es un perro de la raza caniche que desde hace meses se ha vuelto muy popular en España debido a la lamentable situación que está viviendo junto a su familia tras haber permanecido casi 3 semanas retenido en el Aeropuerto de Adolfo Suárez en Madrid por no tener microchip (algo que exige el Reglamento Europeo de transporte de animales).

El perro se encontraba en una jaula desde el pasado domingo 13 de marzo y tan solo podía recibir la visita de su dueña durante 10 minutos al día e incluso no le dejaban grabar con el móvil para demostrar el estado en el que se encontraba su mascota.

El partido animalista PACMA informó que Luno salió del aeropuerto de Madrid el pasado día 1 de abril pero por desgracia no fue para reencontrarse con su dueña. Así, Luno salió del aeropuerto para ser trasladado al Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid (CIAAM) para cumplir con una cuarentena inicial.

El TSJM ha admitido a trámite el recurso interpuesto por PACMA

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por PACMA contra la retención en el Centro Integral de Acogida de Animales de Madrid (CIAAM) de Luno.

Gracias a la movilización de Andrea (su propietaria) y varias organizaciones el perro no fue reexpedido ni sacrificado, pero sigue en manos de una protectora de animales.

El Reglamento (UE) no 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo contempla también la cuarentena y correspondiente vacunación para prevenir la entrada de enfermedades zoonóticas en el país. Según expone PACMA, estas opciones no habrían sido ofrecidas a Andrea, por lo que el perro estuvo a punto de ser repatriado una semana después de su llegada de no ser por la intervención de las abogadas.

Sin embargo, el Código Penal español detalla, en su artículo 337, que provocar la muerte a un animal sano es un delito. "Este hecho debería significar que la opción del sacrificio no fuese viable en España", manifiestan.

Ahora el TSJM investigará más a fondo el caso y adoptará para ello la vía judicial y especial expedita (vía rápida y de emergencia dentro de la lentitud de los procesos judiciales). Lo hará en vistas a una posible vulneración de los derechos constitucionales de Andrea que, según las juristas, podría haber sido discriminada por su país de origen.

En una nota de prensa emitida por el Partido Animalista el pasado 29 de abril, se explicaba que "a Luno no se le aplicó el protocolo citado por provenir de un país con alto riesgo en rabia, únicamente porque Costa Rica (país de abordaje) y Nicaragua (país de estancia previa) no son parte de la lista de países que el Reglamento Europeo recoge como países para los que no es necesario aportar el test serológico de anticuerpos de rabia".