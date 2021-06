Duras imágenes: atan a una perra a un coche y la arrastran por la carretera

El pasado fin de semana tuvo lugar un nuevo y durísimo caso de maltrato animal con una perra conocida como Nube. Fue atada a un coche y arrastrada por la carretera de la localidad granadina de Diezma, provocándole heridas muy profundas de las que se intenta recuperar .

Desde El Diario de Sevilla nos hemos puesto en contacto con la Asociación Protectora de Animales Huellas Accitanas, quienes se hicieron cargo de la mastina. La presidenta, Lidia Latorre, nos han contado que: "la Guardia Civil me llamó dándonos el aviso de una preciosa mastina. De camino a recogerla, vimos por la carretera un camino de sangre que, por desgracia, terminaba donde la Guardia Civil nos estaba esperando con la mastina. Cuando llegamos vi que el animal, había sido arrastrado a lo largo de kilómetros atada a un vehículo y estaba en unas condiciones horribles".

La llevaron al veterinario de urgencia en Granada y allí le operaron las heridas, aunque había perdido mucho tejido y sería una recuperación lenta y peligrosa debido al alto riesgo de infecciones que pueden llegar a tener las heridas abiertas y quemaduras.

Nube, en una casa de acogida

Aunque actualmente está en casa de acogida, se le acaba en las semanas próximas y necesitan urgentemente una casa donde pueda ir a recuperarse definitivamente para encontrar la familia ideal que tanto se merece.

La mastina, de 2 o 3 años de edad y unos 30 kilos de peso, tendrá que visitar al veterinario cada pocos días para controlar sus heridas. Afirman desde la asociación que: "es buena a rabiar y se deja mimar aunque se asuste fácilmente y actué de forma apática".

Piden colaboración ciudadana

La Asociación pide la colaboración ciudadana para encontrar al responsable de los hechos: "compartid para que podamos dar con el salvaje que LA HA DESTROZADO. Si alguien vio cómo la arrastraban, si alguien ha oído algo que se ponga en contacto con nosotros o con la policía".

"Por favor, no nos olvidéis. Esto es real, esto está pasando. Necesitamos actuar ya y necesitamos ayuda. Necesitamos más colaboración ciudadana. Los avisos de la gente que luego no rescata al animal y lo sigue dejando morir en la calle a su suerte, no nos está ayudando, solo nos ahoga aún más. Y a pesar de la asiduidad de los casos que recibimos día tras día, nunca nos acostumbraremos a ver estas cosas" comenta Lidia.

Las imágenes son extremadamente duras pero necesarias para que se pueda ver lo que realmente ha pasado con Nube.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Huellas Accitanas (@huellasaccitanas)

Desde sus redes sociales actualizan la evolución de la perra y ya han conseguido pagar las facturas del veterinario hasta el momento que han ascendido a 640€, pero no saben a cuánto será el total porque dependerá de la cantidad de curas que necesite, si hay que volver a operar para cerrar alguna herida, si hay infección, etc.