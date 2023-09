Duras imágenes de un toro embistiendo a varios becerros durante un espectáculo infantil

En verano se produce en nuestro país una gran multitud de accidentes con animales relacionados con festejos anticuados que son considerados para muchos maltrato animal. El que os traemos hoy en Mascotíssimas ha sido difundido por el perfil de Instagram @es.decirdiario, dirigido por una periodista que se encarga de mostrar información "actual, atemporal, atípica y positivas".

En dichas imágenes se aprecia el desencajonamiento de un toro en Barbastro (Huesca) y de forma instantánea embiste a varios becerros una y otra vez ante la mirada de decenas de niños que esperaban ver un espectáculo infantil de verdad.Una de las madres que asistió al evento "infantil" con su hijo, contó a @es.decirdiario que "Las personas que fueron a la plaza no sabían que iba a ocurrir eso. Primero era la desencajonada de los toros que salían por la tarde y luego el espectáculo CORRE CHICOS que no es ver a un toro matar a tres terneros. Muchos de los padres, indignados, se fueron de ese espectáculo detestable. Es que veo que muchos comentarios van hacia los padres que llevaron a sus hijos a la plaza, con críticas e insultos y creo que no es justo.Yo soy animalista, antitaurina y anti todo lo que tenga que ver con el maltrato o denigración de un ser vivo.Pero si creo que, si fuera posible, el texto escrito no dé a entender algo que no es.Ha habido un error, y desde el ayuntamiento tendrán que asumir y acatar, espero, con las consecuencias de tal aberración.Te envío el folleto con la info de la festividad del 6 de septiembre, para que veas que en ningún momento se dice que esa barbarie es el espectáculo".