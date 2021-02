Un niño regresa a casa con un ciervo después de dar un paseo

Stephanie Brown no podía creerse lo que estaba viendo cuando su hijo Dominic, de cuatro años, regresó a la cabaña después de jugar en el bosque con un pequeño cervatillo. Esto ha sucedido en el estado de Virginia, Estados Unidos, cuando la familia estaba de vacaciones en una cabaña en Massanutten.

El pequeño es un gran amante de los animales y no tardó en ganarse la confianza de este pequeño ciervo para que lo acompañara a presentarle a su madre. Cuando esta lo vio, no dudó en captar el momento con una fotografía muy tierna que se ha hecho viral en las redes sociales, tanto que incluso el pequeño Dominic ha sido entrevistado con su madre por varios medios de comunicación en Estados Unidos.

Si analizamos la fotografía, parece increíble que un animal tan nervioso y tan desconfiado con el ser humano quiera acompañar a este niño y se deje fotografiar de una manera tan cercana, ya que ¡realmente parece su mascota!

La foto (subida al perfil de Facebook de la madre) acumula ya más de 35.000 likes y se ha compartido más de 20.000 veces. Stephanie ha comentado en una entrevista para el medio internacional ABC 8 News que "no podía creerlo. Pensé que mi mente me estaba engañando. Parecía que no estaba pasando nada raro para Dominic. Estaban en sincronía".

El pequeño, vestido todavía con su pijama, un chubasquero y sus botas para el frío, decidió bautizar al cervatillo con el nombre de Flash, como uno de sus superhéroes favoritos que aparecen en los cómics estadounidenses de DC.

Al terminar de fotografiar a los dos pequeños, Stephanie Brown le pidió a su hijo que acompañara a su nuevo amigo al bosque para que su mamá pudiera encontrarlo.