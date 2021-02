La isla de las tentaciones: Lola, Diego y su famoso perro Horus

Sabemos que hay programas de televisión que se convierten en Trending Topic en todas las redes sociales, y si ahora mismo os preguntara por el más visto de todos, seguro que muchos de vosotros pensaríais en "La isla de las tentaciones", el programa de Telecinco que estrenó su tercera temporada el 9 de enero. En él, cinco parejas viajan hasta República Dominicana para poner a prueba su amor.

Hasta ahí bien, ¿no? Antes de que sigáis leyendo esto, debéis saber que jamás he visto ese programa, pero gracias o por culpa de mis redes sociales y a mi grupo de amigas, conozco perfectamente a todas las parejas y tentadores. De hecho, parece que soy la seguidora número uno porque los jueves no se habla de otra cosa, así que no tengo otra opción.

Digamos que conozco la historia de Fani, Cristopher y Rubén o la de Melyssa, Tom y Sandra como si hubiera pasado en mi propia familia, pero esta temporada se une la de Diego, Lola y ... ¡su perro Horus!

Pareja desde 2017

Os pongo en situación: Diego y Lola se conocieron en el programa de Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV) en el año 2017. Estuvieron conociéndose durante cinco meses hasta que Diego la eligió como pareja en una final "de infarto". Ella le regaló en uno de sus cumpleaños a Horus, un precioso Rottweiler que ha formado parte de su vida desde el momento en que llegó a casa.

El problema viene ahora. Lola lo está pasando muy mal en "La isla de las tentaciones" porque cada vez se está acercando más a Simone, el tentador italiano de Villa Montaña. Le dio la primera cita y día tras día están más a gusto juntos. La atracción que existe entre ellos es más que evidente, pero en más de una ocasión se ha podido ver imágenes de ella llorando por su perro porque, según confesó a sus compañeras del programa, "Diego sería capaz de no dejarme ver más a Horus por venganza". Esto es lo que más le preocupa a la hora de empezar algo con el italiano ya que, según ella, "hombres hay muchos, pero su perro solo es él".

Mood con lola que se la sude el novio pero su perro lo primero #LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/7PpSGxVoDe — xio (@laliteam) January 28, 2021

Yo no sé vosotros, pero veo esas imágenes y me da mucha pena, pero claro, luego ves otros memes y es inevitable reírte. Creo que las personas que tenemos mascotas llegamos a entender el problema que tiene, pero las redes sociales se han llenado de memes como este sobre el perro, llegando a ser TT en Twitter.

Todas angustiadas por su parejaLola : es que si pierdo al perro pierdo todo 😭😭😭Toda España ahora: ⬇️⬇️⬇️#LaIslaDeLasTentaciones2 pic.twitter.com/Wf7g1lCVi7 — alba 🦋 (@laalbuuuss) January 28, 2021

Lola tiene razón

Para colmo, Diego manifestó en la hoguera que "el perro está a mi nombre y si se lía con ese chaval el perro se queda conmigo". Lola, la cual tiene un tatuaje en su brazo de su perro, llegó a manifestar que para ella tenerle es la clave de su felicidad. "No conozco la receta de la felicidad, pero seguro que incluye a un perro", escribía en una foto de Instagram.Tengo que reconocer que, si piensa de esta manera, ya tiene todo mi apoyo.