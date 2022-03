Lista de las razas de perros más pacíficas

A la hora de adoptar una mascota para que forme parte de la familia, una de las características más buscadas es el carácter temperamental del perro. Y es que, según la edad de la persona, la condición física o el estilo de vida que tenga, será recomendable elegir un tipo de raza u otra.

Por ejemplo, si eres una persona muy activa a la que le encanta hacer actividades en el campo o al aire libre y tienes tiempo de salir a correr o a pasear, podrías tener un perro activo como el Braco de Weimar o el Border Collie. Sin embargo, si eres una persona con poca actividad o no tienes mucha fuerza, no sería recomendable tener por ejemplo el Braco de Weimar, ya que tiene una gran fuerza y necesita mucha actividad.

Aun así, debemos saber que aunque haya perros muy tranquilos gracias a su genética, es muy importante entender que cada ejemplar es un mundo y hasta la raza más tranquila podría resultar bastante inquieta. Por este motivo es fundamental educar desde el primer momento a tu peludo y si es necesario llevarlo a un adiestrador de perros.

Siempre se ha dicho que la personalidad de la persona también influirá con el carácter del perro el día de mañana, por lo que es otro factor importante a tener en cuenta. Por ese motivo hoy, en Mascotíssimas, queremos enseñaremos una lista de razas de perros que (por norma general) son muy pacíficas.

Razas de perros más pacíficas

San Bernardo

Al igual que el gran danés, es otra de las razas más grandes del mundo, no tanto por su altura si no por su gran volumen. Es un perro fantástico para tenerlo como mascota porque tiene un carácter muy tranquilo pero necesita actividad para no generar estrés. Su esperanza de vida es de unos 8 años y hay que tener especialmente cuidado con su alimentación y su actividad física, ya que una vida sedentaria podría generarle problemas de sobrepeso.

Gran danés

Aunque su apariencia sea imponente, lo cierto es que este perro es uno de los más pacíficos del mundo. Sus hasta 70 kilos de peso hace que sea un perro de tamaño gigante pero aun así son muy tranquilos, gentiles y amorosos. Por desgracia, es uno de los perros que tiene una menor esperanza de vida.

Galgo

Pocas veces oirás ladrar a un perro de esta raza. Los galgos son populares por ser perros usados para la caza, lo que también les convierte por desgracia en uno de los perros más maltratados del mundo. El galgo es tranquilo, independiente y algo tímido.

Carlino