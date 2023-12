Patas arriba, el nuevo programa de Canal Sur que aborda temas como el maltrato animal o historias de superación

Desde el pasado 23 de septiembre Canal Sur cuenta en su programación con un nuevo espacio presentado por Mar Vega dedicado a los animales. Patas arriba es el primer programa de televisión español que habla sobre el maltrato animal, logrando así concienciar a los telespectadores sobre este tema, entre otros.

El programa ha llegado en un momento perfecto tras la entrada en vigor de la Nueva Ley de Bienestar Animal cuyas principales claves son luchar contra el abandono y maltrato animal, promover el sacrificio cero y garantizar el bienestar de los animales.

La presentadora de televisión Mar Vega declaraba en un comunicado que "no hay nada que me hiciera más feliz que conseguir llegar a tasa cero de abandono y maltrato animal en Andalucía. ¿Qué está haciendo el ser humano con los animales? Si se quiere tener un animal de compañía hay que pensarlo dos veces porque es una responsabilidad”.

Curiosamente, Mar Vega no presenta sola el programa, si no que le acompaña su perro Micky: "Fue un ángel que me ayudó, me acompañó, me mimó y me hizo salir de la oscuridad de un proceso largo de enfermedad. Afortunadamente hay muchos Mikys y los estamos conociendo en 'Patas Arriba'. Ahh, tengo que decir que es muy desobediente y no me hace ni caso en el plató", afirmaba en una entrevista a Bekia Mascotas.

Pero, ¿qué más ofrece Patas arriba? el programa no solo trata el maltrato animal si no que también cuenta historias de superación, asociaciones que se dedican a recuperar animales o entrevistas de personajes públicos amantes de los peludos, como es el caso de Maxi Huerta o Santi Rodríguez.

El programa se emite cada sábado a las 11:30 de la mañana y con motivo del Día Internacional de los Derechos de los Animales que se celebra el domingo 10 de diciembre, tendrán en redes sociales una programación especial.

Este sábado visitarán una granja, conocerán a un perro que trabaja para la Unidad Militar de Emergencias (UME) y prometen emocionarnos con la historia de Serafín Zubiri y su perro guía Pipper.