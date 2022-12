Zoológico de Sídney divulga imágenes del escape de cinco leones de su jaula

El zoológico Taronga, en la ciudad de Sídney, publicó este jueves imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando cómo cinco leones -cuatro crías y un adulto- se escaparon el mes pasado de su jaula, en un incidente que duró unos diez minutos sin que nadie resultara herido.

Los dos vídeos muestran a lo lejos a los leones jugando con la valla metálica que los mantiene enclaustrados en un hábitat al aire libre, poco antes de que una de las crías lograra burlar el sistema de seguridad y saliera por debajo de la cerca a través de un agujero.

Sus tres hermanos salen enseguida por la misma brecha hasta que finalmente Ato, un león adulto y padre de los felinos, igualmente se escapa de la jaula de exhibición al público, dejando atrás a su pareja, Maya, y a otra cría, Ayanna.

Exactly how five lions managed to escape from their enclosure at Taronga Zoo is now a little clearer thanks to CCTV of the morning in question. #9News pic.twitter.com/FdAYmhKNdX