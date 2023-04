¿desfile de gatos real o Inteligencia Artificial? un tuitero pone en duda la veracidad de estas imágenes

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en toda una revolución en estos últimos meses. Esta rama de la informática se enfoca en el desarrollo de algoritmos y sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. La idea detrás de la IA es crear máquinas que puedan aprender, razonar, percibir y actuar de forma autónoma, sin la necesidad de intervención humana.

La IA se basa en el concepto de "aprendizaje automático", que se refiere a la capacidad de las máquinas para aprender y mejorar por sí mismas a medida que procesan más datos. El aprendizaje automático se divide en dos categorías principales: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado implica entrenar a una máquina con datos etiquetados previamente, mientras que el aprendizaje no supervisado se utiliza para encontrar patrones y relaciones en datos no etiquetados.

La IA tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas, como la medicina, la robótica, el procesamiento de lenguaje natural, la visión por computadora, la predicción de patrones y el análisis de datos, entre otros. Algunos ejemplos de aplicaciones de IA incluyen chatbots, asistentes virtuales, reconocimiento de voz y facial, recomendaciones de productos y servicios personalizados, y diagnóstico médico automatizado.

También es capaz de crear imágenes que pueden llegar a poner en duda sobre la veracidad de la misma, y así ha desatado la polémica el twittero @mejorllameSaul "John On The Sea" después de haber publicado unas supuestas fotografías sobre un desfile de gatos en la ciudad holandesa de Amsterdam.