El dueño de los perros que mataron a la chica de Zamora afirma que "no quiere volver a verlos"

En la tarde del 23 de octubre ocurrió un trágico suceso en el que cinco perros de pastoreo atacaron y mataron a una joven de 27 años. El suceso tuvo lugar mientras ella paseaba a unos 50 metros del redil móvil donde permanecía un rebaño de más de 400 ovejas en un paraje de La Hiniesta, localidad de Zamora.

Tras la muerte, el dueño de los perros fue mandado a declarar por posible homicidio imprudente y ahora ha hablado su abogado Javier Iván Prada Moral quien accedió a dar declaraciones a El Correo de Zamora: "mi cliente ha estado desde el primer momento a disposición de la autoridad policial y ha ayudado en todo lo que se le ha requerido".

El abogado afirma que seguirá ayudando en todo lo que necesiten para conseguir esclarecer los hechos al igual que lo hizo en el momento que ayudó a localizar a todos los perros y los entregó junto a los dos cachorros.

La Guardia Civil pudo comprobar que los animales tenían todos los papeles y vacunas en regla. Cuando atarparon a todos los animales los llevaron a la residencia canina de Simancas, La Yosa, donde están cumpliendo la cuarentena por orden judicial, tras el informe de los veterinarios de la Junta de Castilla y León, según se ha informado.

Así se encuentra el dueño de los perros

El abogado del pastor afirma que su cliente está destrozado y no quiere vovler a ver a los perros: "No me imagino volver a ver a los perros después de haber estado implicados en todo lo que ha ocurrido", ha manifestado el pastor de La Hiniesta a El Correo de Zamora.

Además asegura que la gente del pueblo tampoco querrá volver a verlos por allí y tan siquiera tiene la intención de quedarse con los cachorros de un mes de edad, que probablemente fuesen los que podrían tener garantizado mantenerse con vida puesto que no habrían participado en el ataque.

Respecto a los perros más adultos, es probable que lo sacrifiquen, pero será el juez encargado del caso quien determine el futuro de dichos animales, aunque el propietario de la residencia canina, José Manuel Sastre, afirma que están llevando una cuarentena muy tranquila: "no tenemos problemas para acercarnos a ellos, se les ve tristes, aunque están de dos en dos, tienen espacio y hay una zona de recreo. Yo creo que echan de menos el pastoreo, al rebaño, es lógico".

La perra que tiene los dos cachorros es muy "cariñosa, se deja acariciar y está pendiente de sus cachorros".