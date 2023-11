Deja a su perro solo durante un minuto y al volver ocurre esto

Maddie es una profesora y cantante australiana que comparte su vida junto a sus mascotas, dos preciosos perros de la raza bullterrier. Max es un macho de nueve años de edad y Cali es una hembra que fue rescatada hace unos meses. Ella ha reconocido en varias ocasiones en su perfil de Instagram que sus perros son parte de su familia e incluso bromea con que alguna vez Cali pueda subir a un escenario con ella.

Los bullterrier son animales muy juguetones y traviesos y así lo ha demostrado Max en un video que se ha viralizado en las redes sociales. En él se puede ver en el estado en el que se encuentra después de que Maddie se hubiera ido de la cocina durante tan solo "un minuto" (tal y como se titula el vídeo).

El vídeo tan solo dura unos cuantos segundos pero basta para que haya causado sensación en la red al ver cómo Max ha metido la cabeza dentro del comedero de madera y se ha quedado atrapado en él. Cuando Maddie abre la puerta, el perro la mira y mueve rápidamente su rabito.

El vídeo fue difundido por la famosa cuenta Cabronazi que acumula más de 12 millones de seguidores y entre los comentarios más populares podemos destacar: "Hola humano. ¿Has visto que collar tan molón?”, "Así es tener un bull terrier.... yo tengo una y es lo mejor que me pasó nunca", "Oh no, oh no, oh noooo!!! Y la colita? Tan feliz de ver a su humano, a pesar de llevar el tronco ese ahí colgado?".

Muchos internautas incluso se han llegado a preguntar si existirá el vídeo donde se vea cómo le ha logrado quitar el "comedero/collar".