La imagen viral de una mujer que viaja con sus 9 mascotas para empezar una nueva vida

Empezar una nueva vida no es fácil. Hacerlo a más de 10.000 kilómetros de tu hogar tampoco, pero Ana Claudia tenía muy claro que lo haría junto a nueve de sus seres más queridos.

Esta peruana se ha viralizado en la redes sociales gracias a una imagen de lo más peculiar donde se la puede ver junto a sus nueve mascotas en ella sala del aeropuerto. Cada animal está metido en diferentes tipos de caja: “La caja amarilla y cajas naranjas fueron en el sótano climatizado, con supervisión durante todo el vuelo, incluso con comunicación y fotos para Ana durante el recorrido. Las bolsas rojas fueron dentro de la cabina con Ana”.

Así pudo viajar tranquila con la compañía Air Europa junto a sus dos perros y siete gatos. La historia fue publicada por la página de Facebook Albergue Vida de cuatro patas alabando la intachable actitud que había tenido Ana Claudia al no abandonar a sus amigos peludos (ya que además supone un gran coste para ella).

En una época en la que por desgracia miles de refugios en todo el mundo están acostumbrados a recibir animales por excusas como “me cambio de piso y no puedo tener mascotas”, “me he peleado con mi pareja y no quiero tener este animal porque me recuerda a mi ex” o “me mudo de país y no puedo llevarme a mi perro/gato”, Ana Claudia ha demostrado que quien quiere puede.

La publicación tiene más de 17.000 likes y miles de comentarios donde todos aplauden esta acción: “los animales no son descartables” decía el albergue Vida de cuatro patas.

“A esas personas que dicen esas excusas pues simplemente no les apasionan los animales, solo les gustan. Al menos hacen algo como darlo en adopción, por qué claro cómo abandonarlos. Y esa mujer de la foto supongo que hizo todo un esfuerzo para lograr ese viaje, muy bien por ella y por sus mascotas, me refiero a que para viajar así, ha de tener dinero suficiente para ello. Ahora no digo que para tener animalitos hay que tener plata, claro que no, ya que he visto casos de personas que ni siquiera tienen donde vivir y tienen perritos o gatitos. Mi punto es que para hacer algo hay que tener las ganas y todo el cariño. Por mi parte amo a los perritos y no juzgo a nadie que no les agrade” decía otra usuaria.