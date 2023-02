Muere la paloma que pintaron de rosa para revelar el sexo de un bebé

Hace una semana los usuarios de distintas redes sociales se indignaron por la “original” y absurda manera que habría tenido una pareja de revelar el sexo de un bebé en una “gender-reveal parties”.

Esta fiesta cada vez es más popular entre las personas que van a ser papás y consiste básicamente en hacer un show para desvelar si su bebé será niño o niña. En la mayoría de las ocasiones ni siquiera los propios padres saben el género del bebé y solo la persona que organiza la fiesta lo sabe. En esta ocasión, los neoyorquinos encontraron en el Madison Square Park de Manhattan una paloma que había sido pintada de rosa y que además se encontraba con evidentes signos de desnutrición. Si alguien pudo pensar que se trataba realmente de una paloma de color rosa, lo cierto es que no lo era. Alguien la había cogido y la habría usado para, probablemente, una fiesta de revelación del bebé. Fue la BBC quien desveló que la paloma se encontraba en un delicado estado de salud y por ese motivo fue llevada rápidamente al Wild Bird Fund, un grupo dedicado a la educación y rehabilitación de vida silvestre sin fines de lucro.

El grupo rescatista aseguraba que el animal lo habría pasado muy mal en el momento de ser capturado: “Como un ave doméstica incapaz de encontrar comida en la naturaleza, volar bien o escapar de los depredadores, lo pasó bastante mal antes de ser teñido (...) afortunadamente, una persona amable lo rescató en Madison Square Park, y ahora está bien cuidado".

Pigeons come in many different colors, but pink isn't one of them. This king pigeon was deliberately dyed and released. As a domestic bird unable to find food in the wild, fly well or escape predators, this poor kid had it bad enough before being dyed.📷: Phyllis Tseng pic.twitter.com/SnhdIOJsHU

Pero por desgracia, este martes 7 de febrero informaron que la paloma había fallecido: “Estamos profundamente tristes de informar que Flamingo, nuestra dulce paloma rosa, ha fallecido. A pesar de nuestros mejores esfuerzos para reducir los vapores que emanan del tinte, manteniéndolo calmado y estable, murió en la noche. Creemos que su muerte fue causada por la inhalación de las toxinas”.

We are deeply sad to report that Flamingo, our sweet pink pigeon, has passed away. Despite our best efforts to reduce the fumes coming off the dye, while keeping him calm and stable, he died in the night. We believe his death was caused by inhaling the toxins.📷: Alexis Ayala pic.twitter.com/218hh6oN8P