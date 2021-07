El momento viral en el que una gaviota se choca con la cara de una chica durante una atracción

Nos encanta que los animales nos regalen momentos de risa, y uno de esos momentos lo ha protagonizado una gaviota junto a Georgia Reed y su amiga Kiley Holman, unas adolescentes de 14 años que estaban celebrando un cumpleaños en el parque acuático en Morey's Piers & Beachfront de Wildwood, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Kiley animó a Georgia para subirse a la clásica atracción Sling Shot, sin pensar que unos minutos después vivirían un momento surrealista que fue captado por la cámara.

En la atracción, Holman vio cómo se chocaba con una gaviota a toda velocidad. En un vídeo referido a su vez por New York Post, puede observarse el momento en el que el ave se estrella contra el rostro de Holman. La chica que celebraba su cumpleaños, Reed, parecía ajena a lo que estaba experimentando una Holman que trataba de quitarse el pájaro de la cara y el cuello. Instantes después, puede verse cómo el animal volaba libre.

"Sabía que no había vuelta atrás y que me iba a golpear", ha contado Kiley. La joven no tenía muy claro qué hacer, por lo que esperó "a que se diera la vuelta". Posteriormente, agarró y se lo quitó "de encima rápidamente". Arena Reed, madre de la cumpleañera, ha confesado que no se dio cuenta de lo que había ocurrido hasta que la atracción había terminado.

"Vi las alas caer del vehículo, pero al principio pensé que eran billetes", ha contado la mujer. El animal no parecía herido y prosiguió su vuelo, dejando algunas plumas a su espalda. Aunque Kiley Holman no ha necesitado atención médica de ningún tipo, ha confesado a un medio de comunicación local que no cree que vuelva a subirse al Sling Shot.