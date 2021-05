Este es el motivo por el que a tu perro se le cae el pelo: la primavera

El pelo de los perros es una de sus principales características y también una manera de diferenciarlos del resto de las mascotas. Cuidarlo es muy importante ya que a través del pelaje regulan su temperatura corporal y les previene de algunas enfermedades al ser una capa protectora de la piel.

Es fundamental conocer cuál es el tipo de pelo de tu perro y qué necesidades hay que cubrir. Esto implica saber cada cuánto tiempo tienes que bañarlo, qué tipo de champú usar, etc. El pelo de los perros son como el de los seres humanos: no todos tenemos el mismo y no usamos el mismo champú. En Mascotíssimas escribimos un artículo sobre cada cuánto tiempo debes bañar a tu perro y os dimos una serie de consejos para que la experiencia fuera positiva.

Además, es fundamental cepillarlo para quitar el exceso de pelo muerto. Algunas razas de perros también necesitan pelarse para evitar que pase demasiado calor o para evitar que se le creen nudos en el pelo. Este es el caso del Yorkshire o del Bichón maltés. Otros, sin embargo, el pelo va mudando y no necesitarían ningún corte. Este es el caso de perros como el braco o el labrador.

Época de muda

Durante los meses que dura la primavera es frecuente que a muchos perros se les caiga el pelo. Lo habrás podido notar cuando barres el suelo, ¿verdad?. En principio no debe haber ningún motivo por el que preocuparse ya que es un proceso completamente natural en los canes. Esto podría ser un indicador para que le cortes el pelo con el objetivo de prepararlo para el verano.

¡Ojo! Como hemos mencionado anteriormente, no todos los perros tienen el mismo pelaje, por lo que si te surgen dudas sobre lo que es mejor para tu peludo, lo ideal es que consultes a tu veterinario/a. Nadie mejor que él/ella lo conoce y sabrá darte las respuestas que necesitas.

Una tarea que sí es fundamental en cualquier raza es el cepillado. A veces basta con cepillarlo con utensilios específicos diseñados especialmente para retirar el pelo sobrante, sobre todo cuando el pelo del perro no es excesivamente largo ni grueso.

Si por el contrario el perro tiene un pelo muy largo y grueso y no puedes quitárselo con el cepillado, lo ideal es que acudas a una peluquería canina y te aconsejen sobre qué hacer. Cuando le cortas el pelo también reduces la posibilidad de que el perro sufra un golpe de calor y que se le pegue algún parásito que proflifera con las altas temperaturas.