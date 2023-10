Un perro se lanza en paracaídas con su dueño y desata la polémica en las redes

Théo Audebaud es un instructor de parapente francés que también se ha convertido en una celebridad de Tik Tok acumulando 1,7 millones de seguidores en la red. Hace tan solo unos días fue objeto de política desde el momento que subió un vídeo junto a un perro lanzándose en paracaídas.

En el vídeo, donde Tik Tok advierte que "los actos que aparecen en este vídeo se han realizado o supervisado por profesionales. No intentes repetirlos" pero a pesar de que éste chico se dedique a esto, lo cierto es que las redes sociales han debatido sobre si ha puesto en peligro o no al perro, aunque lo cierto es que muchos usuarios se impresionan por la tranquilidad que parece desprender el animal.

Ya son más de 8 millones y medio de visualizaciones y entre los comentarios más destacados podemos encontrar: "Lo que me da miedo es cuando lleguen a tierra porque tengo entendido que hay q correr y caer de una manera concreta", "Military dogs too. It’s more common than people think. Midwest and west I believe not sure of the east coast (haciendo referencia a que es un perro militar)", "pero como es que van tan tranquilo JAJAJ yo estaría en pánico y el perrito de chill mirando montañas". "El verdadero “ tú perro conoce la vida que tú le enseñas”.