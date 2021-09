“Estrenamos el primer máster en Andalucía de formación dual”

La Universidad de Málaga conforma, junto a la Universidad de Sevilla, el Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, que trabajan en áreas punteras de investigación y transferencia y mantiene alianzas estratégicas con más de 150 empresas. Una universidad en continuo crecimiento, que ha hecho de la calidad de la docencia, la investigación de vanguardia y la transferencia de conocimiento sus señas de identidad más destacadas. Unas cualidades que destaca el vicerrector de Estudios de la universidad, Ernesto Pimentel, quien además analiza el nuevo curso 2021/22.

–¿Qué especialidades ofrece el Posgrado de la Universidad de Málaga?

–La UMA es una universidad generalista, por lo que su oferta de másteres y posgrados atiende a las cinco ramas del conocimiento y no en una especialidad en concreto. Sin embargo, nuestra oferta es muy buena. Todavía estamos en fase de inscripción, como en el resto de Andalucía, aunque algunos másteres ya tienen cubiertas todas las plazas. Incluso hay algunos estudiantes que están ahora mismo terminando sus trabajos de Grado y hasta que no tengan el título no pueden matricularse. Hasta principios de octubre hay tiempo.

–¿Qué novedades hay para este nuevo curso?

–Este año aumentamos el número de másteres con dos nuevos títulos interuniversitarios, es decir, con la colaboración de otras universidades. Uno es el Máster Máster en El Mundo Ibérico Medieval: Hispania, al-Andalus y Sefarad, con la Universidad Autónoma de Madrid. Ya tiene cubiertas todas las plazas y son de los pocos que se ofertan en este ámbito. El otro nuevo, es el de Transformación Digital en las Empresas y en el que participan la UNIA, la Universidad de Granada, Almería y nosotros.Es el primer máster a nivel andaluz con la modalidad de formación dual, tiene un convenio con empresas donde se realizarán íntegramente las prácticas. Estamos muy ilusionados porque puede ser el precursor de la formación dual a nivel de posgrado.

–¿Los másteres son una salida al mercado laboral?

–Es verdad que el perfil más habitual de los estudiantes que cursan un máster es de aquellos que buscan incrementar su formación haciéndola más especializada en un ámbito concreto o para avanzar el grado. Sin embargo, fundamentalmente se busca ser más competitivo a la hora de acceder al mercado laboral. Sin olvidar aquellos profesionales que se inscriben porque les interesa algún contenido de un máster o para formarse en ámbitos que en su momento no pudieron.

–La pandemia por la Covid, ¿ha influido en el modo de impartir los másteres?

–La oferta prácticamente no ha sufrido una variación grande, salvo los dos nuevos másteres que he mencionado anteriormente. El resto se mantiene: 15 másteres de la UMA en Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud (cinco), unos 10 en Humanidades o la veintena de Ciencias Sociales y Jurídicas. En cuanto a la metodología, el año pasado sí se tuvo que cambiar, buena parte de los másteres tuvieron que impartirse mitad presencial, mitad online, pero este año está previsto que todos sean presenciales. Afortunadamente, según la última orden de la Consejería de Salud y Familia, podemos dar presencialidad máxima, a excepción algunos de ellos que son virtuales desde su concepción. Muchos van a utilizar las tecnologías online como complemento a la presencial.

–¿Cuál es el más demandado?

–El Máster de Profesorado para poder dar clases en Secundaria y Formación Profesional. A pesar de que casi hay unas 400 plazas siempre hay mucha demanda, tanto en la UMA como en el resto de universidades de Andalucía. También es muy demandado el de Abogacía.

–¿Qué valoran más los alumnos?

–En buena parte el nivel de prácticas en empresas y también la internacionalización, ya que pueden venir estudiantes de otros países.

–Un llamamiento...

–A todos aquellos que quieren realizar estudios de posgrado; para que los estudiantes acudan y conozcan la oferta de la Universidad de Málaga y vean si nuestras propuestas se ajustan a sus necesidades.