Grupo MAS, referente en sostenibilidad

La sostenibilidad ha dejado de ser una mera opción para convertirse en el corazón de Grupo MAS. La empresa no solo ha tejido la sostenibilidad en cada eslabón de su cadena de operaciones, sino que ha elaborado numerosos proyectos que involucran la adopción de prácticas más responsables con el medio ambiente. De hecho, su estrategia se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU.

Bajo el paraguas del programa Cero Impacto, Grupo MAS se enfoca en asegurar que su actividad tenga el menor impacto ambiental posible, como reflejo de su compromiso con la economía circular y ejecutando un modelo de producción y consumo que busca garantizar un crecimiento sostenible. Conscientes de su huella ambiental, en Grupo MAS han activado varios programas, cada uno con sus respectivas iniciativas, diseñados meticulosamente para reducir este impacto.

Programa de desperdicio alimentario

Hasta un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia a nivel mundial. De hecho, esta cifra asciende a unos 1.300 millones de toneladas anuales. Al mismo tiempo, esto provoca que también se desperdicien los recursos empleados en su producción, estimándose que se desaprovecha el 38% de la energía total del sistema alimentario mundial. Adicionalmente, desechar estos alimentos en vertederos resulta en una mayor emisión de gases de efecto invernadero, llegando a ser hasta un 8% de las emisiones globales.

Grupo MAS lleva años trabajando para reducir el desperdicio alimentario, desde su origen hasta el consumidor final. Por ello, han adoptado iniciativas preventivas, como la compra de productos en origen y de cercanía. Su compromiso “Siempre Fresco” garantiza que frutas y verduras, recién recolectadas, estén disponibles para el consumidor en un plazo no mayor a 24 horas. Esta estrategia, además de asegurar frescura y sabor, extiende la vida útil de los productos y disminuye el impacto del transporte, dado que se compran directamente a productores locales, sin intermediarios.

Por otro lado, dentro de sus almacenes, la gestión eficiente es primordial. La rotación regular de los productos asegura su frescura y buen estado. Con protocolos estrictos que avalan la calidad en la gestión, lo que les ha llevado a renovar su certificación ISO 9001 durante 16 años consecutivos. Los pedidos son óptimos y ajustados, gracias a un monitoreo constante del stock en tiendas, utilizando tecnología de vanguardia. Y cuenta con políticas de descuento en productos cercanos a su fecha de caducidad directos al consumidor bien en sus lineales o a través de la aplicación To Good to Go o bien con acuerdos con comedores sociales.

Programa gestión de recursos

La gestión adecuada y responsable de todos los residuos generados en tiendas y centros logísticos es un testimonio del compromiso de la compañía para reducir su huella de carbono. A nivel de envases, el grupo ha dejado de adquirir productos con envases de plástico de un solo uso, dando prioridad a aquellos cuyos materiales son reutilizables. Además, ha eliminado el uso de bolsas de plástico en todas sus secciones, optando en su lugar por bolsas biodegradables y compostables. Por ello, también ha implementado mallas reutilizables para frutas y verduras.

Por otro lado, en su cruzada contra el uso exceso de papel, gracias a la digitalización, Grupo MAS ha logrado reducir el consumo de papel en el 100% de las facturas de alimentación. Esta medida ha desembocado en un ahorro de más de 1 tonelada de papel al año, que se traduce en la reducción de 3.6 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, el reciclaje y recuperación de residuos es una de las prácticas estándar en la empresa. Todos los residuos que generan son reciclados o recuperados, transformándolos en nuevos productos para el mercado. En un esfuerzo por involucrar a la comunidad en estas iniciativas, Grupo MAS también ha establecido puntos de reciclaje para aceite doméstico, fluorescentes y pilas en sus tiendas, promoviendo así prácticas sostenibles entre sus clientes.

Programa eficiencia energética

Grupo Mas apuesta firmemente por las energías renovables, especialmente en la integración de instalaciones fotovoltaicas para el autoabastecimiento eléctrico de sus infraestructuras. Gracias a esta estrategia, han logrado generar por autoconsumo aproximadamente el 35% de la energía que se consume. En el año 2022, dieron un salto significativo al instalar un total de 25 plantas solares, generando para autoconsumo más de 1200 MWh, lo que ha evitado la emisión de 630 toneladas de CO2, un logro equivalente a la plantación de 855 árboles.

En cuanto a la logística, el grupo ha afianzado su objetivo de eficiencia energética a través de la compra de productos locales, lo que reduce las emisiones de gases efecto invernadero al minimizar la distancia de los trayectos, optimizando las rutas de reparto y las cargas de los camiones para transportar más cantidad de pallets en menos trayectos. También cuenta con sistemas de descarga nocturna en determinados lugares, aprovechando que los trayectos nocturnos son menos contaminantes al consumir menos combustible. La eficiencia energética también es una prioridad en las tiendas del Grupo MAS, ya que en la edificación y reforma de estos espacios, se aplican criterios de ecoeficiencia. En cuanto a los almacenes, han implementado una serie de mantenimientos preventivos para asegurar una operación energéticamente eficiente, tales como revisiones de puertas, ajustes de temperatura y revisiones periódicas de máquinas.

Programa movilidad sostenible

Con el objetivo de impulsar prácticas más ecológicas en el ámbito del transporte, la compañía ha lanzado su programa de movilidad sostenible. Como parte de esta estrategia, el grupo ha desarrollado acciones concretas para favorecer la movilidad sostenible, incluida la provisión de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Con el objetivo de ofrecer a sus clientes una experiencia de compra aún más verde, han firmado un convenio que contempla el despliegue de 200 plazas de recarga en 62 de sus establecimientos. Además, el grupo ha incorporado a su flota vehículos más respetuosos con el medio ambiente, sumando 15 vehículos ecoeficientes destinados al reparto. Esta flota representa el 28% del total de vehículos de reparto del grupo, reflejando así su compromiso por realizar sus servicios a domicilio de una manera que minimice su impacto ambiental.

Centro logístico en Guillena

A finales de 2023, el Grupo inaugurará su innovador Centro Logístico en Guillena, Sevilla, tras una inversión récord de 50 millones de euros. Con 46.000m2 y la capacidad de movilizar 50 millones de cajas, este centro es ahora uno de los más vanguardistas y ecoeficientes en Andalucía y Extremadura. Diseñado bajo la certificación Leed, garantiza los más altos estándares de sostenibilidad y ecoeficiencia. Esta infraestructura fortalecerá la distribución de productos del grupo, optimizando sus operaciones logísticas y elevando su competitividad en el mercado. Además, hace hincapié en el enfoque de mantener una gestión respetuosa con el medio ambiente, reduciendo emisiones, contaminación lumínica y acústica, y aprovechando energías limpias, como la obtenida de su parque fotovoltaico de 1,4 MWp.