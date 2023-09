Solo el 24% de las empresas españolas cuenta con estrategias sobre biodiversidad

A pesar de decir que la biodiversidad es importante, la mayoría de las organizaciones no tienen una estrategia de biodiversidad. Globalmente, sólo el 16% de las organizaciones ha evaluado ya el impacto en la biodiversidad de su cadena de suministro y únicamente el 20% el de sus operaciones. El datos español mejora un poco la media, con 24% de las empresas consultadas que incluyen en sus estrategias una perspectiva relacionada con la diversidad. Así lo recoge el último informe del Instituto de Investigación Capgemini titulado Preserving the fabric of life: Why biodiversity loss is as urgent as climate change (Preservar el tejido de la vida: Por qué la pérdida de biodiversidad es tan urgente como el cambio climático) que ha recogido datos de 12 países.

Las empresas son cada vez más conscientes de las consecuencias catastróficas de la pérdida de biodiversidad y otros daños a los ecosistemas. Sin embargo, solo una cuarta parte de las empresas cuenta con una estrategia de biodiversidad, con Australia (15%), Alemania (16%), Canadá (17%) e Italia (18%) a la zaga.

Una posible razón de la falta de inversión es el que las organizaciones no creen que sea su responsabilidad contribuir a resolver la crisis de la biodiversidad. El estudio revela que más de la mitad (52%) de los ejecutivos coinciden en que no es función de una empresa privada ocuparse de la biodiversidad, sino limitarse a cumplir la normativa al respecto. La mayoría de los ejecutivos encuestados de Italia (78%), Japón (75%), Países Bajos (66%) y España (64%) opinan lo mismo.

"Las organizaciones deben adoptar prácticas prácticas regenerativas para minimizar su huella ecológica en los ecosistemas degradados y apoyar la conservación de la biodiversidad. También deben invertir en soluciones tecnológicas para mejorar su comprensión de los ecosistemas y permitir una gestión sostenible de los recursos", explica el informe en sus conclusiones.

Cambios en las organizaciones

"Muchas organizaciones subestiman su impacto directo en la pérdida de biodiversidad y su responsabilidad en la protección y restauración de la misma”, comenta Cyril Garcia, responsable del Grupo de Servicios Globales de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa y miembro del Consejo Ejecutivo del Grupo Capgemini.

Para hacer frente a la crisis de la biodiversidad son necesarios cambios a nivel organizativo, conductual y cultural, y la adopción de la circularidad desempeña un papel fundamental. Casi dos tercios de los ejecutivos afirman que su compañía ha implantado prácticas de economía circular, como el reciclaje y la reutilización, y más de la mitad de las empresas está tomando medidas para mitigar los impactos negativos sobre la tierra y el agua.

Casi la mitad (47%) de los ejecutivos considera la pérdida de biodiversidad un riesgo a medio plazo para sus empresas y el 30% lo percibe como un riesgo a largo plazo (2050), mientras que sólo el 17% lo ve como una preocupación inmediata -con diferencias regionales significativas en la percepción de la emergencia de la biodiversidad.

Tecnología para cuidar la biodiversidad

Una parte clave del futuro de la conservación y restauración de la biodiversidad incluirá la integración de soluciones de inteligencia artificial (IA) junto con la tecnología blockchain y sensores para simplificar el seguimiento y localización de diversas poblaciones, que abarcan animales, aves y plantas. Aprovechar la IA y la robótica puede ayudar a rastrear especies minimizando las alteraciones de la biodiversidad circundante. La biología sintética también será parte de la solución a algunas de las amenazas más graves para el medio ambiente, como la reducción de la contaminación química y plástica. De hecho, casi tres cuartas partes de los ejecutivos coinciden en que las tecnologías digitales también serán clave para los esfuerzos de su organización en materia de biodiversidad. Para ello, las organizaciones están invirtiendo especialmente en inteligencia artificial y aprendizaje automático (31%), seguidos de impresión 3D (30%) y robótica (28%).

El informe recoge la experiencia concreta española de un grupo de Investigadores de la Universidad de Valencia, el Instituto de Física Corpuscular (CSIC) y la Universidad de Sussex que experimentaron con IA generativa para analizar patrones de coexistencia de especies en manchas de vegetación. La coexistencia de especies es importante para la biodiversidad porque demuestra cómo dos o más especies persisten e interactúan juntas en un entorno. Los investigadores entrenaron dos sistemas de IA generativa para crear composiciones falsas pero probables de parches y evaluarlas con preguntas ecológicas de complejidad creciente.

Para la realización de este informe el Instituto de Investigación Capgemini encuestó a 1.812 ejecutivos de 15 sectores diferentes y empleados en organizaciones con más de 1.000 millones de dólares de ingresos anuales en 12 países de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico: Alemania, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Suecia.

Consultar el informe original.