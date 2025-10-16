Focas árticas al borde de la extinción y aves en declive

La última actualización de la Lista Roja de la UICN dibuja un tablero con alertas en rojo y algunas señales de esperanza. Tres especies de focas del Ártico se acercan a la extinción empujadas por la pérdida de hielo; más de la mitad de las aves del planeta muestran tendencias poblacionales a la baja; y, en el lado luminoso, la tortuga verde mejora su estatus tras décadas de conservación coordinada. El balance llega en pleno Congreso Mundial de la Naturaleza en Abu Dabi y sirve de antesala factual a la COP30 de Belém, en Brasil del 10 al 21 de noviembre), donde clima y biodiversidad vuelven a cruzarse.

La fotografía de 2025 actualiza los números totales de la Lista Roja: 172.620 especies evaluadas, de las que 48.646 están amenazadas. En mamíferos marinos destaca el deterioro de tres focas dependientes del hielo: la foca capuchina pasa de Vulnerable a En Peligro, mientras que la foca barbuda y la foca pía empeoran a Casi Amenazadas.

La foca barbuda entra en la catalogación de 'casi amenazadas'. / Kit Kovacs / UICN

El hilo conductor es el calentamiento acelerado del Ártico, donde el deshielo reduce plataformas de cría, muda y descanso, y altera rutas y hábitos de alimentación; a ello se suman presiones por tráfico marítimo, ruido, hidrocarburos y capturas accidentales. La UICN subraya el papel “clave” de estas focas en la red trófica —son presas de osos polares y sostén de comunidades indígenas—, de modo que su declive arrastra funciones ecológicas esenciales.

En tierra firme y a escala global, las aves lanzan una señal de alarma sostenida: el 61% de las especies evaluadas están en declive, frente al 44% en 2016. La causa más frecuente es la pérdida y degradación de hábitats, impulsada por la expansión e intensificación agrícola y la explotación forestal. La reevaluación liderada por BirdLife International —1.360 especies reexaminadas y la octava evaluación integral— confirma que 1.256 especies (11,5%) están globalmente amenazadas. La organización documenta retrocesos especialmente graves en Madagascar, África Occidental y América Central, con especies forestales que pasan a categorías de mayor riesgo.

La filepita de Schlegel (Philepitta schlegeli) ave endémica de Madagascar, u8na de las zonas donde UICN documenta retrocesos especialmente graves. / Bradley Hacker / UICN

El capítulo europeo añade una capa política inmediatamente accionable: las nuevas Listas Rojas Europeas muestran casi 100 especies adicionales de abejas silvestres ahora amenazadas (10% del total evaluado, 172 de 1.928), y un empeoramiento acusado en mariposas, con 15% de las especies en riesgo (65 de 442) y la blanca de Madeira declarada oficialmente extinta. La intensificación agrícola y forestal, el abandono de tierras en zonas marginales, la contaminación por nitrógeno y el uso generalizado de pesticidas deterioran prados y mosaicos florales de los que dependen polinizadores como abejorros o abejas yeseras. El cambio climático duplica su peso como amenaza en mariposas respecto a la década pasada y golpea con especial dureza al sur de Europa y a hábitats alpinos y boreales.

No todo son pérdidas

La tortuga verde (Chelonia mydas) mejora de En Peligro a Preocupación Menor gracias a un cóctel de medidas mantenidas en el tiempo: protección de playas de anidación, restricciones de comercio, dispositivos excluidores en artes de pesca y co-gestión comunitaria que reduce capturas para consumo. La población global habría crecido alrededor de un 28% desde los años 70, con casos de éxito en Isla Ascensión, Brasil, México y Hawái.

La recuperación de la tortuga verde obedece entre otros motivos a la protección de playas de anidación y las restricciones de comercio. / Nicolas J Pilcher / UICN

La UICN advierte, no obstante, que el nivel de abundancia sigue lejos del histórico preindustrial y que persisten amenazas por capturas directas, desarrollo costero y calentamiento de playas que sesga la proporción de sexos y reduce la producción de crías —como ya se observa en la colonia de isla de Raine (Pacífico suroccidental).

El mapa de riesgos y soluciones de 2025 vuelve, así, a enlazar clima y naturaleza. En el Ártico, reducir emisiones que alimentan la pérdida de hielo marino es la primera línea de defensa para pinnípedos, morsas y grandes depredadores; en paralelo, áreas clave libres de perturbación, cupos de caza sostenibles y mitigación de ruido y colisiones pueden frenar la caída de poblaciones. En los agroecosistemas europeos, la restauración de prados ricos en flores, setos y linderos, el despliegue de planes de reducción de pesticidas, la gestión extensiva compatible con biodiversidad y la implementación efectiva del Reglamento de Restauración de la Naturaleza y del New Deal para Polinizadores son palancas ya identificadas. La evidencia acumulada —de la recuperación de la tortuga verde a la del carricero pico gordo de Rodrigues, que pasó de En Peligro Crítico en 1996 a Preocupación Menor— indica que la perseverancia y las alianzas funcionan.

¿Y ahora qué? Con Belém como sede de la COP30, la agenda climática incorpora un fuerte foco amazónico y de finanzas para la transición, pero la mensajería científica que llega desde Abu Dabi sugiere un guion claro: acelerar mitigación, proteger y restaurar hábitats y alinear políticas agrarias, pesqueras y comerciales con objetivos de biodiversidad. Los gobiernos llegan con compromisos de restauración y monitoreo de polinizadores en marcha y con la urgencia de traducirlos en implementación medible en esta década. El reloj ecológico, recuerda la UICN, ya está corriendo.