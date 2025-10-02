Los incendios de 2025 arrasan la biodiversidad y ponen en jaque la red de espacios protegidos

El verano de 2025 deja una huella devastadora en la naturaleza española. Los incendios forestales han calcinado 367.679 hectáreas en doce comunidades autónomas, convirtiéndose en la principal causa de destrucción de hábitats en nuestro país. El informe de SEO/BirdLife alerta de que el fuego no solo arrasa bosques y matorrales, sino que amenaza directamente la biodiversidad, las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) y la Red Natura 2000, pilares de la conservación en Europa.

Los datos son alarmantes: 84 IBA han quedado afectadas, lo que supone el 18,5% de estos espacios de alto valor ecológico. Castilla y León y Extremadura concentran la mayor parte de la superficie quemada, con enclaves emblemáticos como la Sierra de la Cabrera o los Montes Aquilanos, donde ardieron decenas de miles de hectáreas. En la Red Natura 2000, un total de 139 espacios sufrieron daños, con más de 156.000 hectáreas protegidas reducidas a cenizas.

En Andalucía, trece IBA resultaron afectadas con una superficie total de 1.732 hectáreas quemadas, según el informe. Aunque las cifras son menores que en las comunidades más castigadas, los expertos advierten que la región no está exenta de riesgo. El fuego alcanzó espacios valiosos para la conservación de aves esteparias y rapaces, lo que pone de relieve la vulnerabilidad del territorio andaluz en un contexto de cambio climático y olas de calor cada vez más frecuentes.

El impacto sobre la fauna es igualmente grave. En total, 171 especies de aves han visto comprometidas sus áreas de distribución. Entre las más afectadas se encuentran el buitre negro, con la pérdida de hasta 50 nidos ocupados en la Sierra de San Pedro (Extremadura), y el urogallo cantábrico, cuya población crítica ha sufrido incendios en un tercio de su territorio. También especies emblemáticas como la águila imperial ibérica, la cigüeña negra, la perdiz pardilla o el ruiseñor pechiazul han perdido hábitats esenciales.

Las conclusiones del informe son contundentes: los incendios forestales se han convertido en un problema estructural en España. Más de la mitad tienen origen intencionado, ligados a la eliminación de matorral y regeneración de pastos, lo que exige un enfoque integral que combine prevención, restauración ecológica, educación ambiental y coordinación entre administraciones. SEO/BirdLife reclama un Pacto de Estado por la naturaleza y el clima que blinde la protección de la biodiversidad frente al cambio climático y los incendios de sexta generación, que generan sus propias condiciones atmosféricas.

SEO/BirdLife advierte que la recuperación de estos hábitats puede tardar más de una década y que, sin una estrategia común y recursos estables, los grandes incendios se convertirán en la antesala de extinciones locales y en un retroceso histórico para la conservación de la naturaleza en España.