Nace el primer pigargo europeo tras su extinción en España

Lorena Juste y Enrique Murciano, del Proyecto Pigargo de GREFA, con el pollo nacido en el norte de Castilla y León.

En el norte de Castilla y León ha nacido el primer pigargo europeo (Haliaeetus albicilla) en libertad desde que la especie desapareciera de España hace décadas. El hito, confirmado por GREFA, supone un paso decisivo para la recuperación de esta emblemática rapaz, considerada el águila más grande de Europa.

El nacimiento es fruto del Proyecto Pigargo, impulsado en 2021 con el traslado de ejemplares jóvenes desde Noruega a Asturias y avalado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La pareja formada por los pigargos “Pimiango” y “Mansolea”, de cuatro años, ha logrado sacar adelante un pollo macho cuyo nido se localiza en una zona óptima previamente identificada por el estudio de viabilidad del proyecto. Por motivos de seguridad, su ubicación exacta no ha sido revelada.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, el MITECO y la colaboración de agentes medioambientales, que participaron en el marcaje con GPS del primer pollo nacido. Para lograrlo, el equipo de GREFA ha invertido más de 500 horas de seguimiento intensivo durante esta primavera y verano, registrando cada etapa, desde la incubación en marzo hasta el primer vuelo del joven pigargo en julio.

Además de su valor simbólico, el pigargo desempeña un papel clave en los ecosistemas acuáticos: controla poblaciones de peces como la carpa invasora, contribuye a la limpieza de carroñas y actúa como bioindicador de la calidad de las aguas. Por ello, su regreso a los cielos españoles tiene un impacto directo en la salud de los ecosistemas.

Actualmente sobreviven 17 de los 25 ejemplares liberados desde 2021, con una docena de parejas formadas. Estos datos refuerzan la confianza en que en los próximos años se produzcan más nacimientos. “Este primer pollo es la confirmación de que el esfuerzo merece la pena y nos anima a seguir adelante”, ha declarado Ernesto Álvarez, presidente de GREFA.

El éxito español se suma a proyectos similares en Escocia, Irlanda, Francia e Inglaterra, donde el pigargo ya ha consolidado poblaciones reproductoras. En todos los casos, Noruega ha aportado ejemplares y asistencia técnica, también para España.

El nacimiento de este pollo marca un antes y un después en la conservación de especies extintas en nuestro país y consolida al Proyecto Pigargo como referencia internacional en reintroducción de fauna.