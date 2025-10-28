Las ONG ambientales piden a la UE blindar fondos “específicos y transparentes”

Casi 200 organizaciones ambientales —junto a varias administraciones públicas— han elevado a los líderes de la Unión Europea una carta abierta para exigir que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 incluya una financiación “adecuada, específica y transparente” para proteger y restaurar la Naturaleza, en línea con los compromisos internacionales y las resoluciones adoptadas en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, celebrado del 9 al 15 de octubre en Abu Dabi.

La petición llega tras la presentación, el 16 de julio de 2025, de la propuesta de MFP por parte de la Comisión Europea. El plan en discusión —casi 2 billones de euros— reorganiza partidas y objetivos verdes. Diversos análisis alertan de que LIFE, el instrumento histórico de la UE para biodiversidad y clima, desaparecería como programa independiente al integrarse en un nuevo Fondo de Competitividad, lo que diluiría su foco ambiental.

Cinco demandas clave

Las entidades firmantes instan a las instituciones europeas (Consejo, Comisión y Eurocámara) a: salvaguardar los compromisos ambientales vigentes; mantener el programa LIFE como línea propia; asignar al menos el 10% del presupuesto de la UE a objetivos de biodiversidad; sostener financieramente a ONG y redes de la sociedad civil; y integrar metas de biodiversidad y restauración en los planes nacionales, destinando un 15% de las inversiones a Naturaleza. Estas reclamaciones se apoyan en el marco del Acuerdo de Kunming-Montreal, que fija 23 metas globales a 2030 —entre ellas proteger el 30% de la tierra y el mar y restaurar ecosistemas degradados— y que la UE se ha comprometido a implementar.

“La credibilidad está en juego”

Las ONG recuerdan que la UE ha sido referente mundial en conservación con las directivas de Aves y Hábitats, la Red Natura 2000 y LIFE, que ha cofinanciado miles de proyectos en tres décadas. Sin embargo, advierten de que el liderazgo “se demuestra con acciones” y que sin un compromiso financiero suficiente las metas quedarán en declaraciones vacías. En la misma línea, la federación ambiental EEB ha alertado de que “recortar fondos a la Naturaleza es recortar el soporte vital de Europa”, recordando que cada euro invertido en restauración genera entre 8 y 38 euros en beneficios a largo plazo.

Datos económicos que sustentan la inversión verde

La Comisión Europea y la Agencia Europea de Medio Ambiente han documentado que invertir un euro en restauración de la Naturaleza retorna entre 4 y 38 euros en servicios ecosistémicos (salud, agricultura, regulación climática, control de inundaciones o polinización). La propia web del Reglamento de Restauración de la Naturaleza recoge esa horquilla de retornos.

En paralelo, el valor socioeconómico anual de la Red Natura 2000 —la mayor red de áreas protegidas de Europa— se estima en 200.000-300.000 millones de euros por los servicios que presta a la sociedad y la economía.

Contexto político y próximo calendario

La discusión presupuestaria del MFP 2028-2034 se desarrollará entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Más allá de la etiqueta contable, el debate es sustantivo: si el gasto “verde” queda agregado en partidas amplias o se preservan líneas dedicadas como LIFE, con objetivos medibles y gobernanza transparente. El Congreso de la UICN 2025 terminó con un amplio paquete de resoluciones y recomendaciones que reclaman más ambición y financiación para cumplir con Kunming-Montreal; las ONG piden que el MFP traduzca esa ambición en presupuesto real.

Qué mirar a partir de ahora: negociación interinstitucional del MFP; posición de los grupos políticos en la Eurocámara sobre mantener LIFE como línea propia; y la concreción de objetivos de gasto en biodiversidad en el presupuesto final. Porque, como repiten los firmantes, sin financiación estable no hay restauración posible.