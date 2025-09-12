La UE impulsa proyectos para restaurar mares y ríos con participación española

La monitorización rápida y precisa de la vida marina es clave para proteger la biodiversidad y a las especies amenzadas.

La Comisión Europea ha anunciado la puesta en marcha de una batería de proyectos dentro de la Misión “Restaurar nuestros océanos y aguas”, con una inversión global que supera los 90 millones de euros y en los que participan universidades, centros de investigación y empresas españolas. El objetivo es avanzar hacia la protección de ecosistemas marinos y fluviales, reducir el impacto de la pesca y favorecer la transición hacia una economía azul sostenible.

Entre las iniciativas destaca SEAMPHONI, coordinada por la Universitat Politècnica de Catalunya, que busca mejorar el seguimiento de la biodiversidad en áreas marinas remotas mediante el uso de ADN ambiental, acústica e imagen submarina. Estas tecnologías se integrarán en un Gemelo Digital Marino interoperable con la plataforma europea Digital Twin Ocean, lo que permitirá una monitorización más rápida y precisa de la vida marina.

Otro proyecto clave es ECO-CATCH, liderado por la Universidad Técnica de Dinamarca, que desarrollará diez tecnologías innovadoras para reducir capturas accesorias en las pesquerías del mar del Norte y el Báltico. Entre ellas se encuentran sistemas de detección con inteligencia artificial instalados en redes de arrastre y artes alternativas que minimicen el daño a hábitats sensibles. Su objetivo es alinear la actividad pesquera con la Estrategia de Biodiversidad de la UE 2030.

En el ámbito fluvial, el proyecto DanubeLifelines, con participación española, busca restaurar los hábitats de peces migratorios en la cuenca del Danubio. Junto a él, la iniciativa SWIM desarrollará soluciones innovadoras para mejorar la conectividad de los ríos y recuperar especies emblemáticas como el salmón del Danubio y los esturiones.

España también participa en MarineGuardian, que trabaja en soluciones para reducir el impacto ambiental de la pesca en el Atlántico y el Ártico, y en programas de ciencia ciudadana marina como CS-MACH1, orientado a integrar datos recogidos por voluntarios en plataformas europeas de observación oceánica.

La presencia española en estos proyectos subraya la contribución del país a los compromisos europeos y globales de conservación marina, que incluyen la meta de proteger el 30% de las áreas marinas para 2030 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la vida submarina y la acción por el clima.