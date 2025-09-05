Fundación Moeve destina 375.000 euros a proyectos sociales en una nueva edición de sus Premios al Valor Social

La Fundación Moeve ha abierto hoy la convocatoria de la 21ª edición de sus Premios al Valor Social, una iniciativa destinada a impulsar proyectos que mejoren el bienestar de personas en situación de vulnerabilidad social en los territorios donde la compañía tiene presencia. En total, la entidad destinará hasta 375.000 euros, que se repartirán entre proyectos seleccionados en el Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid, provincia de Huelva y Portugal.

Cada territorio contará con una dotación máxima de 75.000 euros, a distribuir entre tres proyectos ganadores, que podrán recibir hasta 25.000 euros cada uno para su desarrollo. Las entidades interesadas pueden presentar sus propuestas del 2 al 19 de septiembre a través de la web de la fundación.

Los proyectos serán evaluados por jurados locales, integrados por representantes institucionales vinculados a la acción social. Además, los profesionales de Moeve ejercerán de padrinos y madrinas solidarios, acompañando a las organizaciones seleccionadas durante la puesta en marcha de sus iniciativas.

La directora general de la fundación, Teresa Mañueco, ha destacado que “con estos premios buscamos apoyar a entidades que conocen de cerca las necesidades de sus comunidades e impulsar sus proyectos. En fundación Moeve creemos firmemente en el poder transformador de la acción social y en la importancia de generar impacto, cohesión y oportunidades donde más se necesita, especialmente en el contexto de transición ecológica”.

En línea con este compromiso, se valorará de forma positiva que las propuestas incluyan criterios de sostenibilidad y fomenten la transición ecológica justa entre los colectivos beneficiarios, aunque no será un requisito excluyente.

Desde su creación en 2005, los Premios al Valor Social han respaldado 512 proyectos con una aportación global de más de 5,25 millones de euros, lo que ha permitido beneficiar directamente a más de 105.000 personas.