Moeve y Honeywell refuerzan su alianza para extender los detergentes biodegradables de origen renovable

Moeve y Honeywell han anunciado la ampliación de su colaboración para impulsar a escala global la producción de alquilbenceno lineal (LAB) renovable, la materia prima clave para fabricar tensioactivos biodegradables utilizados en la mayoría de los detergentes domésticos. El acuerdo pretende acelerar la transición de la industria hacia soluciones con menor huella de carbono sin renunciar a la eficacia de limpieza.

En virtud de esta ampliación, la tecnología para producir NextLAB-R, el primer LAB de Moeve elaborado con materias primas renovables, se incorporará a la plataforma de licencias de Honeywell. De este modo, los fabricantes de detergentes de todo el mundo podrán acceder a un proceso industrial diseñado para reducir emisiones y mejorar el perfil ambiental de sus productos.

El nuevo marco de colaboración incluye además el desarrollo conjunto de procesos y LAB renovable dentro de la cartera de licencias de Honeywell UOP, lo que consolida una relación de más de tres décadas entre ambas compañías en el ámbito de los detergentes y la química de especialidades.

“Gracias a la colaboración con Moeve, ofrecemos a los fabricantes de detergentes una nueva generación de soluciones de alto rendimiento y menores emisiones de carbono”, subrayó Rajesh Gattupalli, presidente de Honeywell UOP.

Por su parte, José María Solana, director general de Moeve Química, destacó que NextLAB-R demuestra que es posible producir a escala industrial “un LAB más sostenible sin comprometer el rendimiento”, y situó este acuerdo como “un nuevo capítulo” en la alianza tecnológica con Honeywell, alineado con la ambición compartida de hacer realidad tecnologías químicas más sostenibles en la práctica industrial.

Honeywell fue pionera en la concesión de licencias de procesos LAB en los años sesenta y ha participado en la evolución hacia detergentes más respetuosos con el medio ambiente. Junto a Moeve, principal productor mundial de LAB, ha desarrollado tecnologías de producción energéticamente eficientes, como el proceso Detal-Plus™, basado en catalizadores patentados por Honeywell UOP.

Según datos de la compañía, más del 70% de la producción mundial de detergentes biodegradables se apoya hoy en LAB fabricado con tecnologías de proceso de Honeywell UOP. En este contexto, la introducción de alternativas renovables como NextLAB-R se considera “no solo oportuna, sino esencial” para responder a la creciente demanda de productos sostenibles tanto por parte de la industria como de los consumidores.

Con esta ampliación de la alianza, Moeve y Honeywell buscan posicionarse como socios tecnológicos de referencia para los productores de detergentes que quieran avanzar en sus estrategias de descarbonización y circularidad, integrando materias primas renovables y procesos de menor impacto ambiental en un segmento de gran consumo como es el de la limpieza del hogar.