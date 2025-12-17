Organon firma su primer Acuerdo Virtual de Compra de Energía

Organon, compañía farmacéutica especializada en la salud integral de las mujeres, firmó en 2024 su primer acuerdo virtual de compra de energía solar con Schneider Electric. Este acuerdo implica la instalación de plantas solares fotovoltaicas en Belinchón (Cuenca), cuya energía renovable generará Garantías de Origen para respaldar las plantas europeas de Organon durante los próximos diez años. Se espera que las plantas solares estén operativas en 2026. Las plantas de Oss (Países Bajos) y Heist (Bélgica) son los dos centros con el consumo energético más intensivo de la Compañía a nivel global.

Sobre el acuerdo, Peggy Cossean Schenck, responsable global de Compras Sostenibles y ESG de Organon, explica que "se trata de un hito muy importante, no solo en términos de reducción de emisiones, sino también como ejemplo de lo que se puede lograr mediante la colaboración intersectorial. Este acuerdo nos permitirá cubrir el consumo eléctrico de nuestros centros de fabricación en la Unión Europea con energía renovable, apoyando a nuestras dos plantas de mayor consumo energético a nivel global".

A su vez, Juan Vera, director de Organon España, añade que "es un orgullo que desde España podamos abastecer a dos de nuestras fábricas de mayor actividad gracias a la energía solar. La optimización de este recurso nos permite crecer de forma sostenible y refleja nuestro compromiso con el planeta y las personas".

Gracias a este acuerdo virtual, que forma parte del Programa Energize, liderado por Schneider Electric (empresa líder en transformación y gestión energética) y respaldado por la Iniciativa de la Cadena de Suministro Farmacéutica (Pharmaceutical Supply Chain Initiative, PSCI), Organon reducirá sus emisiones de alcance 2, mejorará la protección frente a la volatilidad de los precios de la energía y consolidará su transición hacia un modelo más sostenible.

Integración de la sostenibilidad en todos los niveles

Para Organon, su actividad en el ámbito sanitario está estrechamente vinculado con la salud del planeta; por ello, la compañía trabaja para integrar la sostenibilidad en todos sus niveles. De hecho, una de sus principales ambiciones a largo plazo es reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Cabe destacar que, además de este proyecto, la compañía ha logrado avances significativos en eficiencia operativa y protección del entorno natural. Concretamente, con respecto al 2020, Organon ha reducido sus emisiones de GEI de alcance 1 y 2 en un 4,8% en 2024; ha reutilizado o reciclado el 94% de sus residuos operativos; ha disminuido el uso de agua en un 6%; y ha participado en proyectos de biodiversidad junto a Climate Impact Partners, destinados a proteger y restaurar los ecosistemas cercanos a sus plantas.

Informe de avances en la estrategia ESG

El último informe ESG (Estrategia Ambiental, Social y de Gobernanza) de Organon, correspondiente a 2024 y recientemente publicado, destaca su compromiso con la innovación, el desarrollo de soluciones y el impulso de iniciativas que mejoran la salud de la sociedad, respetan el medioambiente y promueven la integración, la inclusión y la innovación.

Este compromiso de Organon también se demuestra en el entorno laboral y en el social. En concreto, la compañía ha establecido objetivos como alcanzar una representación de mujeres y hombres equilibrada en todos los niveles de la organización a nivel mundial para 2030 y garantizar la equidad salarial para todos sus empleados, sin importar su país de origen, etnia o género.

Objetivos en Igualdad de género

En la actualidad, ya ha alcanzado el 47% de representación femenina y logrado un equilibrio del 100% en la equidad salarial para empleadas y empleados en situaciones similares en puestos equivalentes en 20 países (Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Egipto, Francia, Indonesia, Italia, Corea, México, Países Bajos, Portugal, Rusia, Singapur, España, Suiza, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos).

A su vez, todos estos esfuerzos se apoyan en una gobernanza comprometida. La Junta Directiva refleja la diversidad en diferentes ámbitos: el 65% de sus miembros son mujeres, el 45% provienen de grupos raciales y étnicos subrepresentados de Estados Unidos, y la mitad ha vivido y trabajado fuera del país, aportando una perspectiva global. Además, el 50% de los comités permanentes de la Junta Directiva están presididos por mujeres, garantizando así una representación equitativa en la toma de decisiones estratégicas.