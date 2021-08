¿Conoces el método PAS? Imprescindible manejarlo en caso de accidente

Si durante su viaje estas vacaciones de verano somos testigos de un accidente de tráfico, es muy importante saber qué pasos debemos seguir para auxiliar a los heridos y en qué orden debemos darlos. En una situación de emergencia como ésta, los testigos también tenemos la obligación de atender a las víctimas y colaborar para evitar mayores peligros o daños, siempre en la medida de lo posible. Para eso es imprescindible conocer el método PAS. Saber qué debe hacerse en caso de que presenciemos un accidente de tráfico no sólo puede salvar la vida de los heridos, sino también la nuestra propia. No hay que olvidar nunca los tres pasos a seguir que nos recuerdan desde la Guardia Civil: proteger, avisar y socorrer.

En caso de accidente de circulación es muy importante seguir el método PAS:1º Proteger: ponte el chaleco y coloca los ⚠ 🚘🚍2º Avisar: 112📲 🚓🚑🚒3º Socorrer: ¡con cuidado! NO agravar las lesiones 🆘 (NO mover heridos/ NO quitar casco)Siempre por ese orden. #ViajeSeguro pic.twitter.com/DMYWP9k66a — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 8, 2021

Proteger nuestra integridad y la de los implicados

En primer lugar hay que autoprotegerse. Aparcar lo mejor posible nuestro vehículo y ponernos el chaleco reflectante antes de bajar del coche. No permanecer en la calzada ni acercarnos a un automóvil en llamas o en el caso de que el vehículo implicado transporte mercancías peligrosas. A continuación debemos señalizar cuanto antes la zona colocando los triángulos de preseñalización y encendiendo las luces de emergencia o las de posición.

No permanecer en la calzada ni acercarnos a un automóvil en llamas

Avisar a los servicios de emergencia

El siguiente paso a dar es el de llamar a los servicios de emergencia 112. La información que debemos facilitar es la siguiente: Localización del lugar del accidente, número de heridos y el estado en el que se encuentran si eres capaz de precisarlo, posibles personas atrapadas y tipo de vehículos implicados...hasta esperar la conformidad del servicio de emergencias antes de colgar.

Debemos esperar la conformidad del servicio de emergencias antes de colgar la llamada

Socorrer a las víctimas

Por último precederemos a socorrer a las víctimas. A la hora de socorrer hay que ser extremadamente cuidadoso con el fin de no añadir o agravar las lesiones. Como norma general no se debe mover ni sacar de los vehículos a los heridos. En el caso de que sea motorista no se le debe quitar el casco; no debe suministrar bebida ni comida ni medicamentos a los accidentados. Tampoco trasladarles por nuestra cuenta. Por último no debemos marcharnos del lugar hasta que los servicios de emergencia lo indiquen. Por el contrario sí debemos permanecer cerca de los heridos e intentar tranquilizarles. En caso necesario y siempre que sepamos hacerlo deberíamos realizar servicios de primeros auxilios.

Como norma general no se debe mover ni sacar de los vehículos a los heridos

Así, con estas pautas, tenemos todas las claves para asistir a las víctimas de un siniestro, recordando que en el caso de vernos implicados en un accidente como conductores tenemos la obligación de prestarles auxilio. De no hacerlo, estaríamos incurriendo en el delito muy grave, la omisión de socorro, castigado con hasta 4 años de prisión.