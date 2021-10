La DGT avisa: 30.000 euros de multa a los talleres que instalen inhibidores

Lleva meses avisándolo y ha llegado el momento de pasar a la acción. La nueva Ley de Tráfico, que recoge nuevas infracciones que te quitan puntos del carnet de conducir y endurece las sanciones en varios aspectos del código de circulación, le declara la guerra abierta a los aparatos que ayudar a evitar radares. Tanto los conductores que lleven aparatos ilegales en sus vehículos, como los talleres donde se hayan instalado estos aparatos ilegales sufrirán las consecuencias. La Ley de Tráfico aumenta la sanción a 30.000 euros para los talleres encargados de instalarlos, mientras que para los dueños del vehículo podría ir destinada una multa de entre 3.000 euros y 20.000 euros dentro del apartado de por daños a la infraestructura de la vía, alteración de la circulación, y deterioro y ocultación de señalización.

La Dirección General de Tráfico está comprobando tras la vuelta a la normalidad circulatoria que las conductas al volante siguen siendo lo suficientemente negligentes como para tener lejos la ansiada esperanza de 'cero muertes' en la carretera y al igual que ha aumentado las penas por sujetar el teléfono móvil con la mano también apuesta fuerte por terminar con las trampas en el cuadro de mandos, con el cuentakilómetros, o la instalación de inhibidores de radares, que avisen y bloqueen la señal a nuestro paso a gran velocidad por un punto en el que nos podrían multar.

GPS y aplicaciones permitidas

Ya lo ha explicado en varias ocasiones la DGT en sus redes sociales: avisar de la existencia y ubicación de un radar móvil es legal, pero detectarlo e inhibir no. Por mucho que después algunos se hagan los despistados cuando les pillan con las manos en la masa.

Sí podemos usar el típico GPS o aplicación que cuentan con la posición de los radares fijos y de tramo de las carreteras españolas donde se ubican para que nos avise y poder adaptarnos a las obligaciones de la vía en cada momento; lo que no está permitido bajo ningún concepto es usar un detector que rastree y localice los radares más próximos, arriesgándonos al pago de una multa de 200 euros y la retirada de 3 puntos. Porque no es lo mismo que uses la información público que facilita Tráfico que sacar a relucir el punto exacto de un control de velocidad.

Para los dueños de los vehículos, dañar la infraestructura de la vía, alterar la circulación y ocultar señalizaciones está penado con entre 3.000 y 20.000 euros

Tampoco está permitido, por supuesto, emplear el ya expuesto inhibidor de radares, más frecuente en los camiones, algo que acarrearía multas de hasta 30.000 euros para el taller que llevó a cabo la labor de hacerlo.