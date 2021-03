Los logos de Peugeot: así ha evolucionado el león hasta el nuevo escudo

Más de un aficionado al motor se habrá dado cuenta por los anuncios en televisión, marquesinas o periódicos. Peugeot ha cambiado de logotipo: ha pasado de un león de cuerpo entero a uno que sólo muestra su cabeza.

A principios de año, el grupo PSA Peugeot-Citröen se fusionó a la FCA Fiat-Chrysler dando luz al gigante del motor Stellantis. Con motivo de esta importante maniobra la marca del felino ha cambiado su logo, pasando a tener una imagen más potente, cualitativa y elegante”, según dice la propia empresa.

Visualmente, se trata un retorno a los primeros escudos de la compañía gala. Se recupera el primer plano del león, silueteado y sobre un blasón negro, que recuerda mucho al de 1960.

Todos los nuevos vehículos de la marca, así como los concesionarios, productos derivados, publicidad o portales web adoptarán esta nueva imagen.

La automovilística gala ha lanzado también su primera campaña de marca en 10 años con el eslogan "The lions of our time (Los leones de nuestro tiempo)", centrado en todas las edades, culturas y horizontes.

Pero la efigie del león ha sufrido muchos cambios con los años, cosa normal en una marca que lleva tanto años. Se trata del undécimo cambio desde su origen. Repasamos los logos que ha tenido Peugeot:

Siglo XIX: los orígenes

La marca originalmente no construía coches. Comenzó en 1810 produciendo molinillos de café. A finales de los años cuarenta del siglo XIX amplió su fabricación a herramientas, como sierras, cuchillas o cierres de corsés. No sería hasta 1885 cuando empiece a realizar vehículos: empezando por las bicicletas. Ya entonces sus productos se identificaban con la imagen de un león.

1905: primer logo en coches

Peugeot hizo su primer coche, el Type 2, en 1889. Curiosamente no lucía aún león en el frontal en un primer momento. No empezaría a usarse el logo del felino hasta 1905.

Este primer escudo iba en la calandra y, acorde con los diseños de entonces, era muy clásico, con referencias a la marca y a París, sede de la empresa. El león era muy realista y destacaba por su dorado. En el fondo se aprecia también una rueda con sus radios y es que las bicicletas mostraban también este escudo.

1923: el león adquiere todo el protagonismo

Cambio radical de aspecto y de posición. Había dos variantes, diseñadas por los escultores Max y Baudichon. En una se mostraba un león dispuesto a saltar y en otra uno rugiendo. La figura del león es clave y no lleva nada más. El movimiento tiene gran protagonismo con una cabeza con la melena al viento y por la cola en la parte posterior. Ya no iba en la calandra, se colocó en el tapón del radiador.

1933: el león se estiliza

Plateado y mucho más estilizado, ya sólo representa la cabeza de un felino rugiendo. Este logo inspira aún más la velocidad y aporta más imagen de distinción. Se colocaba sobre la calandra del coche en los modelos 301, 401 o 601. La figura de este escudo varió ligeramente en los cuarenta con el 402.

1948: el león 'aristocrático'

El felino vuelve a mostrar su cuerpo entero en una superficie plana, pareciendo más un escudo heráldico. De hecho, el león que se muestra es símbolo de la región Franche-Comté (Franco Condado), origen de la familia Peugeot y representación de la aristocracia industrial gala. Es la primera vez que el felino aparece apoyado sobre sus dos patas traseras. En modelos como el 203 convivían este escudo con el anteriormente descrito.

1955: la cabeza desaparece del capó

Por razones de seguridad, el logo sobre el capó fue suprimido y ya sólo quedó el de la calandra. El león de Franche-Comté adquiere ahora todo el protagonismo, eso sí, el fondo se simplifica. Sobre el blasón negro, aparece el nombre de la marca con una tipografía que mantendrá muchos años. El Peugeot 403 llevaba este escudo.

1960: Un anticipo del logo actual

El león vuelve a dejar de salir con el cuerpo entero. Ahora se muestra su cabeza con la melena al viento. Mantiene su dorado y el nombre de la marca. El logo nuevo de la marca recuerda mucho a éste, aunque más estilizado y en plateado. El modelo 404 estrenó este escudo.

1968: el león sale del marco

Muy similar al anterior salvo por la falta del marco y por unos contornos con más aristas y mucho más plano. Lo usó el 504. En este caso el color podía variar: era dorado o cromado.

1975: la silueta del felino

La marca retoma el escudo de Franche-Comté, pero en esta ocasión sólo es su silueta en cromado. Recibe el nombre de león delineado. Es posiblemente uno de los logos más reconocidos y el que más tiempo le ha durado. Todos sus modelos de finales de los 70, de la década de los 80 y de casi todos los de los 90 llevaban este escudo en su calandra.

1998: La silueta se rellena

El león pasa a tener el cuerpo entero con una ligero pliegue intermedio. El cromado pasa a ser también más brillante. Este logo se empleará hasta 2010.

2010: Un león más dinámico

Es muy similar al de 1998, pero tiene una postura algo distinta: es más dinámico y da más sensación de movimiento con una melena que destaca más. También es más brillante y sus remates dan una imagen de mayor modernidad.