La aplicación Microsoft Teams permite mantener reuniones desde el coche

Lynk & Co, una empresa con un modelo de negocio disruptivo que se basa en la suscripción de sus vehículos con el objetivo de hacer lo más sencillo su uso, ahora incorpora en todos sus coches una nueva funcionalidad relacionada con la comunicación.

Se trata de una aplicación que permitirá a los usuarios de los Lynk & Co 01 comunicarse desde el coche con otros usuarios utilizando para ello Microsoft Teams. De forma fácil y segura esta aplicación permitirá realizar reuniones con una herramienta que se convirtió en muy común en los ordenadores durante la pandemia del COVID.

La colaboración con Microsoft ha permitido llevar adelante esta aplicación basada en Microsoft Azure Communication Service de modo que el Teams, que es una de las soluciones de comunicación y colaboración más extendida en el mundo, llegue a los coches de la marca.

“Microsoft Teams se ha concebido para ayudar a las personas a colaborar y estar conectadas con sus colegas, amigos y familiares. Es emocionante ver cómo Lynk & Co está usando Microsoft Azure Communication Services para ampliar las experiencias de Teams y crear experiencias móviles realmente potentes y con visión de futuro para sus clientes”, señaló Bob Serr, vicepresidente de Azur. Mientras que Alain Visser, CEO de Lynk & Co, hacía hincapié en que esta mejora “pone de relieve a Lynk & Co no solo como proveedor de coches, sino de una movilidad radicalmente sencilla y a la vanguardia de la tecnología”.

Esta aplicación se convierte en la decimocuarta disponible en el Lynk & Co 01. Este modelo cuenta, además, con Spotify, Radioline, Audiobooks, Media Player, App Store, Car Sharing, Car Status, Car Guide, Journey Cam, Scoreyteller, Calendar, Inbox and Co:lab.