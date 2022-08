Hay informes que constatan que los españoles nos gastamos en el bar el dinero de la revisión del coche y alguna que otra vez podemos arrepentirnos de ello. Tener nuestro vehículo en perfecto estado de revista es fundamental, más que nunca en verano, cuando más desplazamientos se realizan y menos ganas de sufrir percances suele haber. Descuidar ciertas partes del coche antes de iniciar nuestro viaje de vacaciones puede ser realmente contraproducente y peligroso. Porque no es lo mismo que se te rompa la bandeja del maletero a que no revises correctamente las ruedas; o que tus hijos pinten el asiento a que cuando estés en mitad de un atasco a 40 grados el aire acondicionado no funcione. Así que muy atento. Estas son las cinco partes del coche que más fallan en verano

Motor

El motor es el corazón del un coche y debe estar permanentemente vigilado. Mantenerlo a una temperatura óptima es importantísimo, más aún en verano, cuando se pueden dar condiciones extremas o bruscos cambios en las condiciones del tiempo. No es sólo el motor, sino las piezas que nutre al mismo, lo que nos puede provocar un disgusto. La vital importancia del líquido refrigerante en verano, así como del aceite.

Neumáticos

Los neumáticos son, sin duda, el gran azote del conductor en verano. Una de las grande pesadillas del conductor antes de iniciar todo viaje largo que se precie es la posibilidad de quedarse tirado por un pinchazo (por pequeña que sea). Aunque al principio cueste un poco, es fundamental acostumbrarse a tener la rutina de revisar la presión de las cuatro ruedas del coche y situarlo, incluso, algo por encima de lo que marque el manual ante la posibilidad de que llevemos mucho peso en el maletero. Un neumático con baja presión aumenta ostensiblemente la posibilidad de reventón.

Compresor

El compresor es uno de los componentes que más sufren con las altas temperaturas. Para protegerlo existen algunos trucos para evitar las averías de motor relacionados con el compresor. Entre ellos destacamos no acelerar demasiado hasta que comprobemos que el motor-turbo se ha calentado lo suficiente y esperar un par de minutos antes de apagar el motor cuando lleguemos a nuestro destino.

Aire Acondicionado

Apagar el aire acondicionado del coche en septiembre y volver a ponerlo en julio-agosto no es buena idea. Hacer un largo viaje con altas temperaturas sin tener la opción de refrescar el habitáculo puede llegar a ser un infierno, además de peligroso para la conducción, ya que es algo que modifica la capacidad de concentración al volante ¿Cómo remediarlo? Revisando el circuito periódicamente y realizando una recarga de gas cada dos años.

Frenos

El quinto elemento susceptible de revisión en verano, y no por ello el menos importante, son los frenos. Un fallo en esta pieza del coche puede resultar mortal. Por ello se recomienda realizar una revisión de los mismos antes de un gran viaje, incluido el nivel del líquido del frenos.