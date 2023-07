El Seres 3 regresa con restyling y ya con independencia de DSFK

Seres ya es una marca independiente de DSFK, dedicada al diseño, desarrollo y producción de vehículos eléctricos. Esto implica que, si bien seguirán vendiéndose en los concesionarios oficiales de DFSK -en la actualidad, 23, aunque se espera que crezcan hasta 45 a lo largo de 2024-, contarán con un córner específico dentro de ellos.

El primero de los Seres importados a España, en 2021, fue el Seres 3, un SUV compacto con una carrocería de 4,39 m de largo, 1,85 de ancho y 1,65 de alto que, ahora, se presenta con un ligero restyling en base a las modificaciones efectuadas por la marca en la parrilla y faros, así como la incorporación de un nuevo software para su sistema de infoentretenimiento, entre otros cambios. En modelos futuros, este tanto su pantalla como el software con el que trabaja estarán desarrollados por Huawei, firma con la que Seres ha llegado a un acuerdo que, incluso, tiene en cuenta la posibilidad de que sus productos se vendan en las tiendas de esta multinacional tecnológica.

En el Seres 3, como la instrumentación, ese sistema de infoentretenimiento -ya traducido, por otra parte, con más tino del que recordábamos tras la primera toma de contacto- se basa en una pantalla de 10,25". Esa pantalla central es táctil e integra, además, la navegación o la conectividad para los smartphones; mientras que la de la instrumentación ofrece pequeños cambios de aspecto en base al modo de conducción elegido a través de la tecla Drive Mode: eco, normal o sport. Por delante de ella a ella o del mando que emerge al arrancar para la selección del sentido de la marcha o la posición de aparcamiento, en la consola central y bajo los mandos de la climatización o conectores de tipo USB, encontramos una superficie de carga inalámbrica.

El volante, que sólo se puede regular en altura, incorpora teclas desde las que se maneja, por ejemplo, el ordenador de viaje. Sin embargo, no hemos podido encontrar en éste algunos datos que consideramos básicos para entender cómo funciona el Seres 3, tal cual el consumo. Sí aporta un indicador central tanto la potencia que estamos empleando como la que se está recibiendo mediante la frenada regenerativa, bien cuando dejamos de acelerar, bien cuando, además, pisamos el pedal del freno.

En este sentido, y aunque es tedioso realizar el cambio desde la pantalla central -son necesarios, cuando menos, tres pasos para conseguirlo- es posible determinar variaciones en cuanto a la retención que efectúa el motor si no se está acelerando. Seres identifica los tres niveles como bajo, medio y alto y, curiosamente, es el primero el que ofrece mayor intensificación de la frenada regenerativa, aunque ésta se produce con mucho retraso y poca retención. Según el indicador de la instrumentación, llega a aportar puntualmente hasta 25 kW. No percibimos ningún efecto sobre conseguir una mayor capacidad de frenada de utilizar cualquiera de los otros dos niveles.

En cuanto al tacto del pedal de freno, es considerablemente lineal y transmite buenas sensaciones.

La dirección, sin embargo, independientemente del modo de conducción seleccionado, parece muy asistida; mientras que la suspensión es manifiestamente blanda. En apoyos fuertes ya muestra su falta de capacidad para mantener los movimientos de la carrocería a raya y las inclinaciones de ésta, por ejemplo, son muy evidentes. Sin embargo, no parece un hándicap que este modelo utilice neumáticos de origen chino -de la marca Chao Yang, modelo SU318a H/T en dimensiones 225//55 R18 98V- en tanto que, si bien no ofrecen un alto agarre, sí resultan suficientemente adecuados en las condiciones de suelo seco en el que hemos podido probarlos.

163 CV y hasta 330 km de autonomía homologada

Aunque Seres dice que se han producido también algunos cambios en el sistema de propulsión eléctrico de este Seres 3, lo cierto es que el rendimiento sigue siendo semejante a lo que ya conocíamos. Así, la potencia y par máximos del motor eléctrico, un síncrono de imanes permanentes, se mantiene en 163 CV (120 kW), suficiente para conseguir un aceleración ágil y velocidades de crucero altas -la punta es de 160 km/h. Por otro lado, y tras los equívocos en relación a la batería de las primeras unidades importadas hace un par de años -inicialmente, se les atribuía celdas con una química LFP, luego NCM- Seres ya confirma que estas unidades utilizan litio ferrofosfato, aún cuando en las fichas técnicas aparecen los términos "litio ternario". Están desarrolladas y producidas, nos cuentan, al alimón por Seres con CATL, el gigante asiático en este terreno.

Para el Seres 3 tienen una capacidad de 54,35 kWh, sin que se determine si este valor corresponde a la energía almacenada total o utilizable; y con la que la autonomía homologada con una carga, conforme a la norma WLTP, es de 330 km. El consumo medio atribuido a este SUV es de 17,0 kWh/100 km, cuando antes era de 18 kWh/100 km. La repercusión de esa mejora en la autonomía es mínima: apenas gana un kilómetro.

Esa batería se sitúa bajo el piso del habitáculo y, probablemente, trabaja con una tensión de 400 voltios: no hemos podido obtener el dato. Puede cargarse, usando corriente continua, con potencias de hasta 100 kW, que no es un valor muy alto; mientras que con alterna admite hasta 11 kW si disponemos de un punto de carga trifásico. No es habitual en muchos eléctricos que el cargador embarcado sea de este tipo, sino más es que se utilice un monofásico que tolere menor potencia y, en opción, se recurra a un trifásico de 11 o 22 kW. En todo caso, si no disponemos de una infraestructura de carga trifásica, esos 11 kW y nuestro wallbox es monofásico, la potencia máxima queda limitada a 3,7 kW.

En todo caso, si se dispone de los equipos adecuados, puede recibir energía más rápidamente que antes, porque con corriente alterna estaba limitado a 6,6 kW y con continua a 60.

No hemos apreciado cambios respecto a la habitabilidad respecto al primer Seres 3 puesto a la venta en España en tanto que las cotas de altura siguen siendo adecuadas incluso para ocupantes altos, aunque la de espacio longitudinal no acompañe esta apreciación para los casi 4,40 de este SUV. En cuanto a la anchura, llama la atención lo muy estrecho que resulta atrás, algo poco significativo en todo caso, cuando cuatro personas van a ir cómodas y cinco, si son adultos, tan inconfortablemente como en cualquier otro SUV del mismo segmento.

El maletero ofrece una capacidad oficial de 310 litros, un dato que corresponde con el que hemos obtenido con nuestras mediciones también de este espacio. Un detalle en relación al acceso del maletero es que el portón exige fuerza para poder vencer la resistencia de los amortiguadores al cierre.

Hoy, Luxury; mañana, también Comfort

Forman parte del equipamiento de serie del acabado Luxury, el primero con el que este Seres 3 se pone a la venta, la alerta de cambio de carril involuntario, el control de velocidad de crucero automático, un sistema de frenado de emergencia, el asistente de arranque en pendiente, el control de descenso o la visión perimetral que consiguen las cuatro cámaras disponibles. También tiene un cámara más, en el parabrisas, que se puede activar para que grabe los trayectos que realizamos.

Asimismo, son de serie el acceso y arranque sin llave, regulaciones eléctricas y calefacción para los asientos delanteros, el techo solar panorámico, el climatizador o los faros leds para todas las funciones, entre otros elementos.

Este nivel Luxury tiene un precio de 39.995 euros que, de financiarse, se reduce en 4.000 euros. Además, la compra del Seres 3 puede beneficiarse tanto de las subvenciones del plan Moves III como de la deducción del 15 por ciento en el IRPF.

La garantía de este modelo es por ocho años o 150.000 km -antes eran 120.000 km- para todos sus componentes.

A final de año llegará una versión del Seres 3 con el acabado Comfort que, según las estimaciones de Invicta Motor, su importador para España, será unos 4.000 euros menos costosa que el Luxury.