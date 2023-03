El grupo Volkswagen establecerá el modelo de agencias para flotas y eléctricos

Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución, ha anunciado que su compañía va a implantar el modelo de agencia para vehículos eléctricos y flotas de la mano de su red comercial. En el modelo de agencia los concesionarios sólo venden unidades con las condiciones que determina cada marca y reciben comisiones por cada venta.

"Nuestros concesionarios son nuestro mejor activo para implementar con éxito el modelo de agencia", ha asegurado Pérez Botello en el Foro Económico de Volkswagen Group España Distribución.

Pérez Botello dijo que la compañía está tratando el nuevo modelo de distribución con la "máxima" transparencia con su red. "Vamos a acometer la transformación de la mano de nuestra red de concesionarios, no tenemos otro plan", decisión que responde, el presidente de Volkswagen Group España, "a la necesidad de ofrecer al cliente una auténtica experiencia omnicanal, integrando de forma consistente los canales 'online' y 'offline'".

Para el directivo, la implantación de este modelo de agencia durante los próximos años supone la “mayor transformación en la distribución de automóviles”. "Los fabricantes están cambiando su modelo de distribución y creo que al final todos terminaremos ahí, en el modelo de agencia", ha agregado.

En cuanto a la rentabilidad de los concesionarios de la red del grupo Volkswagen en España, ésta se situó el ejercicio pasado entre el 2,5 y 3 por ciento, es decir, por encima de la media del sector que estuvo en 2,1 por ciento. Para 2023 se prevé que esté en torno al 2 por ciento.

Los efectos de la Euro 7

En cuanto a la nueva norma Euro 7, que rebajará las emisiones permitidas, Pérez Botello consideró que tal como está planteada actualmente, ya que aún está en fase de ajustes, supone un riesgo para la industria debido a que deriva inversiones que deberían dirigirse a las tecnologías eléctricas hacia la optimización de unos motores de combustión que, a partir de 2035, no se podrán comercializar en la Unión Europea.

Para Pérez Botello, es un contrasentido que se obligue a los fabricantes a hacer inversiones que se rentabilizan a muy largo plazo para reducir sólo en un 4 por ciento las emisiones de los coches, cuando por lo que habría que trabajar es por conseguir retirar los vehículos antiguos, que son responsables del 80 por ciento de las emisiones. El presidente de Volkswagen Group España señaló que entre el 70 y el 80 por ciento de los coches que hay en España son de este último tipo.

Recordó que el mercado del automóvil es global y que con esto se está dañando a la industria europea. Además, apuntó, que "pone en riesgo" la producción de vehículos pequeños y medianos en los que están especializadas las fábricas españolas, pues si se lleva a cabo tal como hoy se ha difundido, encarecerá en unos 2.000 euros el precio medio de los vehículos de combustión, incluso en los de menor coste, con lo que esto puede suponer en las ventas de automóviles de unos 18.000 euros, por ejemplo.

Frente a la brecha de 2035

En relación a la fecha de 2035 para que ya no se puedan matricular coches nuevos de combustión, ha dicho que en la industria del automóvil valoran "la estabilidad y la certeza", y que la fecha le parece bien pero "con matizaciones", como que se desarrollen las infraestructuras para el vehículo eléctrico, pues el sector, que pone en el mercado en España ya 200 modelos electrificados, ha hecho ya sus deberes.

Esto último contrasta con las palabras del comisionado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), José María López, durante la entrega del galardón de “Coche del Año 2023 al Kia Sportage.

En este acto López recordó que a mediados de este mes el pleno del Parlamento Europeo dio el visto bueno al acuerdo entre instituciones alcanzado el pasado otoño para que a partir de 2035 todos los turismos y furgonetas nuevos que se comercialicen en la UE sean "cero emisiones", lo que en supondrá la prohibición de comercializar vehículos de combustión, añadiendo que "Europa se lo va a replantear, porque hay que analizar cuál es el estado de las tecnologías cuando nos acerquemos al 2035. Lo que no podemos es embarcar a los usuarios nacionales y europeos en un límite temporal en el que no sepamos qué hacer. De hecho, ahora la gente no sabe qué coche comprar", afirmó el comisionado del PERTE VEC.