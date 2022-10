El alcohol, posible sustituto del petróleo en los aviones

El planeta vive su primera crisis energética verdaderamente global. Y lo hace en mitad de una triple crisis medio ambiental (calentamiento, pérdida de biodiversidad y contaminación). Es momento de buscar soluciones, de que las mentes más brillantes se pongan en funcionamiento y se unan para encontrar las alternativas necesarias y ahí no podía faltar la siempre reconocida aportación de Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los activistas contra el cambio climático más conocidos del mundo, que, a través de Breakthrough Energy financiará la primera planta en producir Combustible Sostenible de Aviación (SAF) en base a alcohol con una subvención de 50 millones de dólares.

Porque, tal y como anunció en sus redes sociales hace unos días, "no es realista esperar que la gente deje de viajar en avión", algo que podría pasar ante la falta de petróleo en el futuro. "Debemos escalar las innovaciones que descarbonicen la industria de la aviación", apunta Gates, que está convenido de que "LanzaJet nos ayudará a conseguirlo construyendo la primera planta del mundo para convertir el alcohol en combustible de aviación sostenible".

It’s unrealistic to expect people to stop traveling by plane. We must scale innovations that decarbonize the aviation industry. @LanzaJet will help us achieve this by building the world’s first plant for turning alcohol into sustainable aviation fuel. https://t.co/PMkbUl5i4Y