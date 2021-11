Estas son las claves del bZ4x, el primer eléctrico de Toyota

El bZ4X es el primer modelo de la nueva submarca bZ de Toyota. El nombre lo forman las siglas de beyond Zero, es decir, más allá de cero, haciendo referencia a su emisión de CO2.

El Toyota bZ4x está desarrollado a partir de la plataforma e-TNGA -la versión eléctrica de la TNIGA usada por ejemplo, por el Corolla, Prius o C-HR, también por el Lexus UX- a la que recurrirá también el Subaru Solterra. Ambas marcas japonesas, Toyota y Subaru, han trabajado conjuntamente para desarrollar sendos SUV técnicamente semejantes.

El Toyota bZ4x mide 4,69 m de largo, tiene 1,86 mde anchura y 1,65 de altura. Cuenta con una batería de 71,4 kWh de capacidad con la que se espera superar los 450 km de autonomía según la norma WLTP. También se espera que funcione aún al 90 por ciento de su capacidad original, incluso más allá de los diez años de uso.

Tiene una bomba de calor que mantiene la fiabilidad a temperaturas bajo cero, con apenas una mínima reducción de autonomía. También permite cargar rápidamente sin comprometer la vida útil de sus celdas. Una de las claves de esta batería está en que se pueden controlar el volante, intensidad o temperatura celda por celda -lo normal es que se haga por módulos-, de manera que se puede mantener bajo control la temperatura de cada una de ellas. Es la primera vez que Toyota emplea en una batería refrigeración por agua.

Estos controles permiten que, con corriente continua, la batería del bZ4X admita potencias de hasta 150 kW, consiguiendo alcanzar el 80 por ciento de la carga en 30 minutos. Con corriente alterna, y gracias a un cargador embarcado trifásico, puede tolerar cargas de 11 kW.

La versión de tracción delantera tiene un motor eléctrico de 204 CV (50 kW) con el que acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 s y alcanza 160 km/h.

La de tracción total, con un motor eléctrico de 109 CV (80 kW) en cada eje, suma un total de 217,5 CV (160 kW) y su par máximo es superior: 336 Nm frente a los 265 de la de un único motor. Así acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 s. Toyota dice que Subaru ha colaborado para diseñar el sistema de tracción total que tiene una función Xmode para adaptarse a diferentes situaciones del piso: nieve/barro, nieve gruesa y barro -por debajo de 20 km/h- y conducción sobre superficies más duras -por debajo de 10 km/h-.

La diferencia de peso entre las dos versiones es de 85 kilos: 1.920 para la versión de tracción delantera, 2.005 para la de tracción total.

Innovación tecnológica de primer nivel

Una de las aportaciones tecnológicas más sorprendentes del bZ4X es que no utiliza un sistema mecánico en el que el volante y la cremallera que se asocia a las ruedas estén ligados. En su lugar emplea un sistema by wire denominado One Motion Grip. Con él, un motor eléctrico mueve las ruedas según se gira el volante, lo que libera espacio, permite eliminar que las vibraciones de las ruedas lleguen al conductor, hace que sea posible girar más con menos movimiento de las manos… incluso un sistema así da pie a un posible acceso futuro a la conducción autónoma.

Este Toyota se podrán conducir, en opción, con un único pedal, de modo que cuando se deja de acelerar el SUV se pare progresivamente.

También recurre Toyota a la instalación de un techo fotovoltaico, de nuevo en opción. Puede producir electricidad tanto con el coche en marcha como parado y, según la marca, acumular energía durante un año para circular durante 1.800 km: el equivalente a cuatro cargas de su batería. Además del techo de chapa estándar, asimismo el bZ4X podrá tener un techo panorámico de cristal.