Baliza V16 en motos: la DGT confirma si será obligatoria en 2026 y dónde debe instalarse

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza v-16 conectada será el único sistema legal en España para preseñalizar posibles averías o accidentes en carretera. Sin embargo, su llegada ha generado muchas preguntas, a las que la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha dudado en responder a través de su revista especializada en seguridad vial. Entre ellas, si es obligatorio su uso al viajar en moto.

Comercializada desde el 2023, esta baliza sustituye a los triángulos de emergencias. En términos prácticos, se coloca sobre el techo del vehículo, sin necesidad de bajar del coche, y emite una luz visible en 360º. De esta forma, se cumple una función primordial: evitar accidentes por salir del habitáculo.

¿Es obligatorio llevar la baliza v-16 en la moto?

Según la normativa vigente, la V-16 conectada deberá estar siempre en turismos, autobuses, vehículos muxtos adaptables, y vehículos destinados al transporte de mercancías. En lo que respecta a las motos, no es obligatoria, pero "se recomienda por las ventajas que aporta", explica la DGT. Así, "podemos colocar la baliza en el depósito de la gasolina; en el asiento o el maletero; o en la barra del espejo".

En concreto, este sistema ofrece una mayor seguridad porque, como decíamos, implica que el conductor debe permanecer en el vehículo, en lugar de abandonarlo para señalizar su ubicación. Además, la visibilidad de la señal luminosa alcanza una distancia superior a la de 1 kilómetro; mientras que su posibilidad de geolocalización y el envío automático de la posición a la DGT y a otros conductores con los modelos conectados, garantiza la rapidez de asistencia y previene accidentes.

Visibilidad física y virtual

"Queremos recalcar la importancia de la visibilidad virtual, aparte de la visibilidad física", prosigue la DGT. "La visibilidad virtual nos permitirá que, al ser conectada, nos llegue una señal a los Centros de Gestión de Tráfico y podamos avisar al resto de usuarios de la vía sobre la ubicación de la incidencia".

Teniendo todo esto en cuenta, España se sitúa así como un referente europeo de la seguridad vial digital, en línea con una tendencia internacional que cada vez prioriza más la integridad de las personas frente a los riesgos del tráfico. No se trata sólo de sustituir un objeto por otro, sino de cambiar la filosofía: proteger a quienes viajan en el vehículo sin obligarles a pisar el arcén para señalizar la incidencia.

Según explica Pepe Navarro, director técnico de Tráfico, "la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia".

En esta línea, la DGT recuerda que fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo; una situación que se busca reducir.