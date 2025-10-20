El CEO de Volkswagen pide “medidas convincentes” para acelerar la transición hacia la electrificación total

En una entrevista con la agencia alemana DPA de la que se hace eco Europa Press, Oliver Blume, consejero delegado del grupo Volkswagen ha subrayado que las condiciones actuales -infraestructura de recarga insuficiente, precios elevados y falta de incentivos sólidos- están lastrando la adopción masiva de vehículos eléctricos. “Tenemos que mejorar la infraestructura de recarga, especialmente en las zonas urbanas y rurales. Necesitamos precios de recarga más baratos y necesitamos programas de subvenciones convincentes”, ha declarado el ejecutivo alemán.

El directivo aseguró que el grupo está preparado para el cambio. “Actualmente, uno de cada cinco vehículos del grupo ya funciona con electricidad”. No obstante, insiste en que ese progreso solo podrá sostenerse si existe un marco regulatorio “claro” y mayor flexibilidad para cumplir con los objetivos planteados.

El momento no podía ser más delicado para la industria automotriz alemana. Enfrenta una significativa caída de ventas, una competencia creciente por parte de firmas chinas y la presión normativa derivada de los objetivos climáticos de la UE. En este contexto, Volkswagen afronta retos internos: entre enero y junio de 2025 reportó un beneficio neto atribuido de 4.005 millones de euros, lo que representa una caída del 36,5 por ciento respecto al mismo período del año anterior.

Para ajustar sus costes, Volkswagen ha anunciado recortes de empleos: 35.000 en la marca principal, 7.500 en Audi y unos 4.000 en Porsche para evitar el cierre de algunas de sus fábricas en Alemania.

De cara a conseguir costes de producción más bajos que los de Alemania, según Blume, Volkswagen producirá el ID. Cross, su SUV eléctrico de acceso a la gama, en España.

Dentro de su estrategia de electrificación, Volkswagen ha decidido producir en España uno de sus coches eléctricoa más asequibles a partir del año que viene: el ID. Cross. Mientras, otro modelo de acceso, el ID. Every1, se fabricará en Portugal. Su lanzamiento está previsto para 2027.

Blume señaló que las plantas en las que se fabricarán ambos, Landaben (Navarra) y Palmela (Portugal), son “las únicas en Europa que pueden mantenerse a la par con los costes de fabricación de las plantas de Europa del Este e incluso competir con los de muchas plantas chinas".

Alemania cerró 2024 con 770.000 puestos de trabajo ligados a la industria automotriz y unos ingresos anuales por encima de los 540.000 millones de euros, lo que hace a Blume optimista sobre el futuro del país matriz de su grupo y sus marcas.

Según el máximo responsable de Volkswagen, "tenemos que adaptar nuestras capacidades a la realidad. Las ventas en el mercado europeo han caído un 20 por ciento en los últimos años. Estamos ajustando gradualmente nuestras capacidades. En la marca Volkswagen, por ejemplo, en más de 700.000 vehículos al año".

Blume deja el puesto de CEO de Porsche

Por otro lado, Oliver Blume, que no sólo es CEO de Volkswagen, sino también de Porsche, dejará esta última responsabilidad a partir del próximo 1 de enero. En ese momento será sustituido por Michael Leiters. Este cambio se ha pactado “de mutuo acuerdo” con Blume, cuya salida del liderazgo de Porsche venía rumoreándose desde el pasado verano en medios alemanes.

El Consejo de Supervisión de Porsche nombra a Michael Leiters Presidente del Consejo de Dirección de Porsche a partir del 1 de enero de 2026

Leiters también es alemán y cuenta con una experiencia notable en la industria automovilística. Antes de su paso por McLaren -donde fue director ejecutivo hasta abril de este año-, había trabajado durante 13 años en Porsche, hasta 2013, participando en proyectos como el desarrollo del SUV Cayenne. También ocupó durante ocho años el cargo de director técnico en Ferrari antes de incorporarse al equipo de McLaren.

Por su parte, Oliver Blume ha estado al frente de Porsche durante la última década y asumió la presidencia del conjunto del Grupo Volkswagen en 2022, tras la etapa de Herbert Diess.

Este relevo marca una transición relevante en la estructura de gestión de Porsche y Volkswagen. La salida de Blume del mando directo en Porsche permitirá concentrarse plenamente en su responsabilidad al frente del grupo; en tanto que el conocimiento previo de Leiters de la corporación podría facilitar una transición más fluida y continuidad en las líneas estratégicas de la marca de lujo.

Se espera que el cambio entre en vigor con el inicio del nuevo año, y que el periodo de transición -así como los detalles operativos del traspaso- se concreten en los próximos meses.