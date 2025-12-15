César Moñux será el nuevo director de Michelin España y Portugal a partir de abril

María Paz Robina, quien ha ocupado durante casi cuarenta años diversos puestos en Michelin y durante los últimos siete ha sido directora y presidenta de la empresa en España y Portugal, abandonará la compañía en abril. Robina fue la primera directora de fábrica de Michelin en España, dirigiendo las de Aranda de Duero y Vitoria y desde 2019 venía ocupando su actual puesto. También preside la Fundación Michelin España Portugal, Signus Ecovalor y el clúster de automoción de Castilla y León, entre otros cargos.

Su lugar lo ocupará César Moñux, ingeniero industrial y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, que se incorporó hace 23 años a Michelin, en la fábrica de Vitoria, y desde entonces ha dirigido varias plantas del grupo: Itatiaia (Brasil), Aranda de Duero y Vitoria. Pasó a formar parte de la dirección europea de Manufacturing con base en Clermont Ferrand (Francia) en 2023, puesto que dejará para dirigir y presidir Michelin España y Portugal en unos meses.