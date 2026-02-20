Citroën asegura los 4.500 euros del Plan Auto+ con la compra del ë-C3

Citroën ha puesto en marcha una medida comercial que consiste en garantizar directamente un descuento equivalente a 4.500 euros, correspondiente a la cuantía máxima estimada de las ayudas del Plan Auto+, para quienes adquieran su ë-C3, que se reafirma así en su posición como el coche eléctrico más asequible del mercado español.

La marca señala que este incentivo se suma a otros 900 euros procedentes del Certificado de Ahorro Energético (CAE), lo que situaría el precio de acceso del modelo en torno a 11.700 euros bajo determinadas condiciones comerciales, entre la que estaría la compra por financiación. Citroën afirma que la decisión busca reducir la incertidumbre que originan los plazos de concesión de ayudas públicas y facilitar el proceso de compra de sus eléctricos.

La aportación garantizada de 4.500 euros por parte de Citroën ratifica la posición del ë-C3 como el turismo eléctrico más asequible de nuestro mercado.

El ë-C3 es un turismo urbano de 4,02 m de largo con motor de 113 CV (83 kW) y disponible con dos opciones de batería, con 30 o 43,8 kWh. Así se ofrecen autonomías homologadas WLTP de entre 204 y 325 kilómetros.

Este modelo incorpora en su equipamiento entre otros elementos un sistema de visualización head-up display que sustituye al cuadro de instrumentos tradicional, así como soluciones como los Advanced Comfort.