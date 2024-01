El cluster premium de Stellantis, Alfa y DS, cierran 2023 con subidas y bajadas

Alfa Romeo finalizó el año 2023 impulsada por las ventas de su nuevo SUV, el Tonale, que cerró el ejercicio como el modelo más vendido de la marca. Sus 1.811 unidades suponen más que la suma de los otros dos modelos con los que cuenta esta marca ya que aporta el 59 por ciento de las entregas de Alfa. Del Giulia se vendieron a lo largo del año 133 unidades y del Stelvio se matricularon 1.114, respectivamente, con decrecimientos del 31,1 y 37,1 por ciento.

Si se consideran exclusivamente las ventas de marcas premium, grupo en el cual Alfa se sitúa dentro del consorcio Stellantis, la italiana se sitúa dentro del top 10 de ventas de las mismas -el total se estima en 170.000 unidades-, con un 1,8 por ciento de cuota.

En cuanto a los resultados globales, Alfa Romeo se sitúo el año pasado dentro del ranking de las 15 principales marcas. Sus ventas crecieron un 30 por ciento con un claro empuje de Europa, donde alcanzaron un incremento del 46 por ciento. Italia, con un 73 por ciento más, seguida de Alemania, con un 71 por ciento; Bélgica, donde se creció un 62 por ciento; Francia o Suiza, ambas, con un 20 por ciento de incremento o Países Bajos, con un 78, fueron los mercados donde más la impulsaron.

En Oriente Medio y Africa, también se aumentaron las entregas un 74 por ciento, siendo significativo el caso de Turquía, donde se incrementaron un 155 por ciento. En el área India, Asia y Pacífico, el crecimiento fue de un 7 por ciento, consolidándose la presencia de la marca en Singapur y Hong Kong.

En cuanto a Norteamérica, un análisis realizado por JD Power, registró la satisfacción de los clientes que adquirieron allí el Tonale 90 días después de su compra, dando como resultado una mejora en el Inicial de Calidad (IQS) del sector que sitúa a la marca y entre las marcas premium, en tercera posición de la industria.

De cara a este año, Alfa Romeo contará con dos argumentos para crecer: una garantía de cinco años para toda su gama y el lanzamiento de su primer modelo con una versión 100 por ciento eléctrica, el Milano, el primero de una oferta que en 2027 exclusivamente estará compuesta por modelos de este tipo y que, en 2025, ya contará con un coche con una gama exclusivamente eléctrica. Además, su oferta actual, recibirá una serie especial: Tributo Italiano. En otro orden de cosas, está por definirse si en España llegará alguna unidad del 33 Stradale, que se ha desvelado recientemente.

En lo que atañe a la organización de la gama, Alfa Romeo prosigue su estrategia de simplificación. Las versiones con acabado Sprint serán las de entrada de gama, mientras que quienes buscan disponer del máximo equipamiento contaran con el acabado Veloce que, actualmente, es el más demandado por los clientes de la marca.

Cambiando de marca, pero sin abandonar el cluster premium de Stellantis, 2024 será un año importante para Lancia con el relanzamiento de la marca y que irá de la mano del inicio de comercialización del nuevo Ypsilon con versiones eléctrica y microhíbrida. Tras éste llegaría, en 2026, el Gamma, ya exclusivamente con sistemas de propulsión eléctricos y, dos años después, está previsto que lo haga el Delta, con similares motores, si bien, con el compromiso de aportar altas prestaciones.

DS cierra el año con retroceso de ventas

En cuanto al tercer componente de este grupo premium de Stellantis, DS Automobiles, finalizó 2023 con un total de 4.093 matriculaciones en nuestro mercado, de modo que sus ventas se redujeron respecto al ejercicio anterior un 14,57 por ciento.

De su gama, el más vendido en el mercado español fue el DS 7 Crossback, que fue el que menos retrocedió en cuanto a entregas de los modelos significativamente vendidos, con un 3,65 por ciento y 2.321 unidades. Del DS 4 se llegaron a vender 1.200 unidades, cayendo un 24,76 por ciento sus matriculaciones; mientras que del DS3 Crossback, con 485, lo hizo un 31,11 por ciento. De estos, en noviembre -el último mes del que la marca aportó datos-, el 12 por ciento eran unidades eléctricas. De la gama, sólo el DS 9 registró incremento de ventas, a tenor de sus 87 unidades colocadas en el mercado, un 4,87 por ciento más que en 2022. En noviembre, un 79 por ciento -de estas berlinas vendidas eran híbridas enchufables E-Tense, 40 puntos por encima de los PHEV del DS 4 y 34 que los de DS 7.

De cara a este año, DS Automobiles mantendrá los servicios DS Only You, las vivencias Only You Privilege que extienden su catálogo a experiencias en restaurantes con estrellas Michelin o la atención personalizada de DS Valet. También la compra onlne o presencial con entregas en el punto de venta o a domicilio. La electrificación de la gama incentivará las ventas de la marca este año que, asimismo, dispondrá de una nueva colección, como la Esprit de Voyage de 2023.