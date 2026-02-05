Los comerciales salvan el año 2025 de Fiat frente a una caída del 30 por ciento de los turismos

2025 ha sido un año de muchos cambios para Fiat España, un ejercicio que ha terminado con un total de 20.926 matriculaciones de sumar los turismos y los vehículos comerciales. 365 días, a decir del director de Fiat Iberia, Paulo Carelli, "de resistencia, en el que Fiat ha luchado por mantener su lugar en el mercado", incluso con la carencia de no disponer de un 500 con todas las opciones que demandaban los clientes. "Es un coche muy lógico como eléctrico, pero sus ventas sufrieron por la ausencia de opciones con motor térmico cuando la aceptación de la electricidad no está siendo más lenta de la esperada". De hecho, del 500 sólo se vendieron en España 711 unidades, -91,72 por ciento de las matriculadas un año antes.

Esa pérdida de volumen fue compensada, sin embargo, por el mayor peso del 600, éste sí con una oferta multienergía -además de un sistema de propulsión eléctrico este SUV B dispone dos opciones Hybrid, con 110 o 145 CV- que le permitió sumar ventas: acabó 2025 con 5.273 matriculaciones, un 354,18 por ciento más que en 2024, su año de lanzamiento comercial. Ese volumen supuso un 53,97 por ciento de las ventas de turismos de Fiat.

Tras el comportamiento comercial del Grande Panda registrado en 2025 en Fiat esperan mucho del 2026, el primer año completo en el que éste utilitario estará a la venta.

El segundo turismo más vendido de la marca fue el Panda, con 2.184 unidades que, sin embargo, fueron un 33,07 por ciento menos que en 2024; seguido del Grande Panda, el nuevo modelo que se incorporó a la gama con el último ejercicio ya iniciado. Sus 1.170 unidades en seis meses, con 11 por ciento de ellas eléctricas -también arrancó con un 1.2 microhibridado de 110 CV-, permite augurar un buen comportamiento futuro, según Carelli, toda vez que es "un coche práctico, reconocible, con todas las características que se esperan de un Fiat y que, incluso, se ha vendido bien desde junio aún cuando faltaban propuestas de motores que llegarán en 2026, como la versión térmica con cambio manual". Esta, con el 1.2 sin electrificar, tiene 100 CV.

El gran impulso para la marca llegó a través de Fiat Professional, donde el Doblo fue capaz de crecer un 40 por ciento y sumar 4.235 matriculaciones, el Ducato, tercero en el ránking de su categoría, vendió 5.278 unidades; y el Scudo, 1.186.

Los comerciales proporcionaron un gran empujón de ventas a Fiat con, incluso, el Ducato casi igualando en ventas al turismo más popular, el 600.

Más versiones para todos y dos nuevos modelos en 2026

¿Qué puede esperarse de Fiat para este año? Pues abundantes novedades. La primera y más inmediata, el regreso del 500 Hybrid, que solventaría así la ausencia de una opción con motor térmica en este modelo icónico para la marca, usando una opción de la que ya disponía el Panda. Llegará a los concesionarios el próximo 14 de febrero, casi a la vez que el motor térmico del Grande Panda, y lo haría con una oferta que supone el pago de una primera cuota de 3.270 euros, 24 mensuales de 99 euros y una final, en el caso de que se quiera adquirir, de 14.678 euros.

En el segundo y tercer trimestre el 600 contará, primero, con la versión Sport y, luego, con una de gasolina. Esta Sport se caracteriza por elementos como las llantas de 18", cristales tintados, detalles en negro, una carrocería específica en color verde...

También con la misma base de este SUV, aunque con la librea de Abarth -una marca que apanas colocó el año pasado 32 coches, 26 unidades del 500 y 6 del 600- se lanzará el 600e Competizione con 280 CV. Llegará este mes de febrero y Carelli reconoce que "no hemos sabido hacer entender a los tradicionales compradores de Abarth las ventajas de la electrificación" y que está en fase de evaluación la posibilidad de que este modelo disponga de una versión de gasolina en el futuro. Recordemos que el Abarth 600, a diferencia del Fiat, no tiene más alternativa mecánica que la eléctrica desde su lanzamiento.

La sorpresa llegaría con la aparición de dos modelos que, por el momento, la marca denomina provisionalmente como F2X y F2U y que serían un compacto con carrocería de tipo fastback y un SUV B, ambos apostando por motores térmicos, incluso hibridados, y listos para su revelación a mediados de año.

Con esta renovada oferta, Fiat pretende aportar a los clientes su presencia en un 75 por ciento de los segmentos del mercado, lo que debería permitirle crecer, según las estimaciones del director de la marca en España, un 50 por ciento en relación a 2025 y alcanzar, por tanto, cerca de los 15.000 turismos matriculados. Eso mientras se mantiene el tono con Fiat Professional.