Dongfeng amplía la garantía para sus sistemas de propulsión hasta los diez años y sin límite de kilómetros

Dongfeng España ha anunciado una nueva política de garantía para los vehículos adquiridos a partir desde el 1 de enero pasado, una medida con la que la marca busca reforzar la confianza de los clientes. Así todos los vehículos Dongfeng matriculados en España contarán con una garantía general de siete años o 300.000 kilómetros -lo que antes se produzca- que cubrirá el conjunto del vehículo con condiciones OEM completas a través de la red oficial de servicios. Esto implica que cualquier intervención se realizará siguiendo los estándares del fabricante, con recambios originales y procedimientos técnicos certificados.

El aspecto más destacado de esta nueva política es la cobertura específica del sistema de propulsión eléctrico, que incluye motor eléctrico y batería de alta tensión. Estos componentes dispondrán de una garantía de diez años sin límite de kilometraje, una propuesta que la marca considera diferencial.

Esta ampliación supone un salto significativo respecto a las condiciones anteriores ofrecidas por la marca desde su llegada al mercado español en 2024, cuando la garantía general era de cinco años o 100.000 kilómetros y la batería contaba con cobertura de hasta ocho años o 200.000 kilómetros.

El contexto del mercado español también da relevancia a esta estrategia. Con una edad media del parque automovilístico de 14,5 años, muchos conductores mantienen sus vehículos durante largos periodos. La nueva política permitirá que una parte significativa de la vida útil del coche esté cubierta por garantía, reduciendo la posibilidad de costes imprevistos y contribuyendo además a una menor depreciación y mayor valor en el mercado de segunda mano.

El centro logístico con el que Dongfeng cuenta en Mejorada del Campo (Madrid) permite abastecer con cerca del 95 por ciento de piezas de recambio más comunes a los concesionarios de la red entre 24 y 48 horas.

La posventa se presenta como un pilar esencial en esta apuesta. Dongfeng cuenta con un centro logístico de recambios en Mejorada del Campo (Madrid), que actúa como hub para España y Portugal. En estas instalaciones se almacenan cerca de 1.000 referencias y más de 9.000 piezas, con niveles de disponibilidad que alcanzan entre el 90 y 95 por ciento de los componentes más demandados. Gracias a esta estructura, la distribución a la red oficial se realiza normalmente en 24-48 horas, con posibilidad de servicio urgente en 24 horas y respaldo adicional desde el almacén europeo de Venlo (Países Bajos).

Actualmente, Dongfeng dispone en España de 22 concesionarios y 35 puntos oficiales de servicio distribuidos en 25 provincias, lo que permite cubrir aproximadamente el 95 por ciento del mercado nacional. La red continuará ampliándose a lo largo del año.

Paralelamente, la marca prevé reforzar su oferta comercial con la llegada de dos nuevos modelos: un SUV B previsto para el primer trimestre y un SUV C híbrido enchufable que se lanzará antes del verano.