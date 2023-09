Los nuevos motores eléctricos del ID.7 alcanzarán a los SUV ID.4 e ID.5

Volkswagen Group Components fabrica, desde el mes de marzo, un nuevo motor eléctrico con la denominación APP550 que hace mención al par máximo que desarrolla -550 Nm- y que ofrece hasta 286 CV (210 kW). Es un motor que mejora la variante de 310 Nm empleada en la mayoría de los modelos de las diferentes marcas del grupo industrial que recurren a la plataforma MEB gracias a nuevos devanados o cables de mayor sección, imanes más potentes, etc entre otros muchos cambios. Asimismo, se asocia a una distinta transmisión de cara a poder hacer frente al par extra.

Este motor síncrono de imanes permanentes fue estrenado en los ID.7 -por cierto, el precio de su versión básica es 61.970 euros, según ha informado recientemente la marca- y, ahora, va llegando a otros modelos. De este modo, semanas atrás Skoda lo anunciaba en sus Enyak Laurin & Klement y, en breve, Volkswagen lo incorporará en el eje trasero a sus SUV equivalentes a estos, los ID.4 e ID.5.

Aunque Volkswagen aún no da aún datos, el rendimiento de buena parte de estos SUV cambia hasta el punto de que únicamente la versión básica de 174 CV (128 kW) no se modificará. Esta, asociada al nivel Pure, no se vende en España.

A partir de ahí, la potencia de los ID.4 e ID.5 pasaría de los anteriores 204 CV (150 kW) de, también, el nivel Pro a los 286 CV (210 kW), mientras que el siguiente salto de potencia y ya con tracción total estaría, por un lado en 265 CV (195 kW) -con el que actualmente no se cuenta en la gama española-.

El tope de la oferta de estos Volkswagen es el nivel GTX, con los 299 CV (220 kW) aportados de por sus dos motores desde su lanzamiento y que se convertirá, dependiendo de los mercados, en el nivel Pro 4Motion, de modo que para el GTX se llegará a los 340 CV (250 kW), justo la potencia que Cupra ha anunciado para el Tavascan.

También hay un cambio en las baterías en cuanto a la potencia de carga que pueden recibir con corriente continua. Así, la batería de 52 kWh asociada al nivel Pure se puede cargar con hasta 115 kW, en vez de con 110 kW. Para los ID.4 e ID.5 Pro con tracción trasera, estos sí a la venta en España, ahora se especifica una potencia de carga con corriente continua de 135 kW por los 175 kW para las versiones de tracción total. Estas últimas son baterías de 77 kWh, aunque con diferentes químicas celulares a la empleada originalmente. En todos los casos, las cargas con corriente alterna siguen siendo de hasta 11 kW.

Para hacer más rápidos los procesos de carga con la continua se dispone de preacondicionamiento de la batería tanto si se determina la parada de carga como parte de una ruta como manualmente.

Otros cambios afectan al ajuste del control de chasis adaptativo, es decir, los amortiguadores regulables, con mayor diferencia entre los modos extremos; la disponibilidad futura de un nuevo sistema de infoentretenimiento con controles más grandes e iluminados para el climatizador en la zona inferior de la pantalla que sería de 12,9" o accesos directos en la superior; de un volante multifunción también en tiempo indeterminado con distinta disposición de mandos a la actual y una palanca en la columna de la dirección para la selección del sentido de movimiento, neutra y parking en lugar de la integrada en el lateral de la instrumentación.

Entre las ayudas a la conducción está el nuevo sistema de advertencia de salida opcional que alerta sobre vehículos que se acercan por detrás cuando se abren las puertas delanteras.

Los precios de los modelos revisados aún no se conocen, de igual manera que el momento en el que se comercializarán, aunque todo apunta a que los cambios llegarán a lo largo del próximo otoño e invierno.