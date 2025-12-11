Ford hace crecer la oferta de su pick-up Ranger y lo dota con nuevos argumentos

Desde aproximadamente mediados de este año, la oferta del Ford Ranger viene incorporando junto a diversas opciones de motores Diesel -los EcoBlue que con 2 litros ofrecen 170, 205 o 210 CV y el 3.0 de 240 CV- y otra de gasolina -un motor de la familia EcoBoost de 3 litros y 292 CV-, un sistema de propulsión híbrido enchufable en el que su térmico es un 2.3 de gasolina. Con esta tecnología de impulsión el Ranger, un pick-up disponible en esta combinación sólo con doble cabina -la Cabina Sencilla y la Super Cab son específicas del motor de menor potencia de gasóleo-, ofrece una potencia de 280 CV.

A la venta con los acabados XLT, Wildtrack y Stormtrak, este Ranger PHEV que, asimismo ofrece una autonomía eléctrica combinada WLTP de 43 km, incorpora ahora un nuevo nivel de definición, el MS-RT.

La alerta de desenganche de remolque forma parte ahora de las tecnologías disponibles para este pick-up.

Simultáneamente, también se suman a este pick-up otras mejoras, como es el caso de una pantalla táctil central de 12" o la alerta del robo del remolque a través de la aplicación FordPass, que notifica a los usuarios el desenganche del remolque.

Otra mejora responde a la introducción en el caso de las versiones híbridas enchufables de la tecnología BlueCruise que permite hacer una conducción sin las manos en el volante, pero la vista en la carretera. Hoy está autorizado su uso en dieciséis mercados europeos, entre los que está España.

Circular sin llevar las manos en el volante es posible en algunos de los modelos de Ford gracia al sistema BlueCruise.

Con todos los motores, además, es posible combinar la carrocería con los acabados Negro Eboy Gloss, Negro Asfalto Mate y Cromado Oscuro en los elementos exteriores, mientras que en el interior se incluyen otros pintados en Engros Gloss y Magnetite, sustituyendo al cromo o la plata cepillada en volante, paneles de puertas, instrumentación, marco de pantalla, salidas de aire...

Por otro lado, es nueva la pintura Naranja Metálico Ignite y las costuras interiores exclusivas de la versión Ranger Wildtrak, ésta con nuevos logos en los asientos.

Con la aparición del MS-RT serán cuatro los niveles de equipamiento disponibles para este pick-up con el sistema de propulsión híbrido enchufable.

En cuanto al equipamiento de serie se incluyen los faros Matrix LED, iluminación de zona 360º, asientos delanteros calefactables y ventilados con diez posiciones de ajuste eléctrico, asistente de Remolque y el sistema de infoentretenimiento y navegación de Ford con pantalla táctil vertical de 12", ahora de serie en toda la gama Ranger, así como un cuadro de instrumentos digital configurable de 12,4".

Desde finales de mes se abrirá el libro de pedidos de la gama Ranger renovada, haciéndose las primeras entregas desde mayo.