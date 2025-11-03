El Jaecoo 5 llega a España desde 27.500 euros, también en versión eléctrica

La gama del Jaecoo 5 se articula en dos niveles de acabado, Pure y Exclusive, de dotación idéntica para las dos motorizaciones disponibles para este SUV de 4,38 m de largo: un 1.6 TGDI de 147 CV, con un motor turbo de gasolina, combinada con una caja de cambios automática de siete velocidades; y una eléctrica de 211 CV (155 kW) que cuenta con una batería de 60,9 kWh con celdas LFP y homologa 402 km de autonomía.

Desde el más accesible, el Jaecoo 5 ofrece un paquete de seguridad con 19 sistemas de ayuda a la conducción, además de llantas de 18", faros de encendido automático, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión panorámica 540º en alta definición y una doble pantalla, una para la instrumentación de 8,9” y otra para sistema multimedia de 13,2", ésta compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Como en sus hermanos mayores, los Jaecoo 7, la pantalla central es vertical.

El acabado Exclusive incorpora adicionalmente los faros full LED, techo panorámico, asientos calefactados y ventilados con ajuste eléctrico, climatizador bizonal, portón trasero eléctrico, base de carga inalámbrica de 50 W para móviles y un equipo de sonido de Sony con ocho altavoces.

La paleta de colores de colores para la carrocería la componen los Negro Crystal Black, Blanco Aura, Verde Posidonia, Azul Índigo o Gris Antracita, además de combinaciones bitono en el acabado más alto.

En cuanto a precios de tarifa, el Jaecoo 5 con motor de combustión arranca en 27.500 euros en el acabado Pure, mientras que el Exclusive asciende a 30.500 euros. La versión eléctrica, por su parte, parte desde 35.500 euros en el acabado Pure y alcanza los 38.500 euros en el Exclusive.