El Jaecoo 5 llega a España desde 27.500 euros, también en versión eléctrica

Novedades

Jaecoo ha anunciado los precios del Jaecoo 5, su SUV compacto disponible tanto con motor de combustión como en versión eléctrica, ésta con la denominación EV. El modelo parte en España desde 27.500 euros y promete una dotación de equipamiento abundante incluso en las versiones básicas.

El Jaecoo 5 debuta con tres propuestas de motores y un enfoque versátil

El Jaecoo 5 llega a España desde 27.500 euros, también en versión eléctrica
El Jaecoo 5 llega a España desde 27.500 euros, también en versión eléctrica

03 de noviembre 2025 - 07:01

La gama del Jaecoo 5 se articula en dos niveles de acabado, Pure y Exclusive, de dotación idéntica para las dos motorizaciones disponibles para este SUV de 4,38 m de largo: un 1.6 TGDI de 147 CV, con un motor turbo de gasolina, combinada con una caja de cambios automática de siete velocidades; y una eléctrica de 211 CV (155 kW) que cuenta con una batería de 60,9 kWh con celdas LFP y homologa 402 km de autonomía.

Desde el más accesible, el Jaecoo 5 ofrece un paquete de seguridad con 19 sistemas de ayuda a la conducción, además de llantas de 18", faros de encendido automático, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión panorámica 540º en alta definición y una doble pantalla, una para la instrumentación de 8,9” y otra para sistema multimedia de 13,2", ésta compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Como en sus hermanos mayores, los Jaecoo 7, la pantalla central es vertical.
Como en sus hermanos mayores, los Jaecoo 7, la pantalla central es vertical.

El acabado Exclusive incorpora adicionalmente los faros full LED, techo panorámico, asientos calefactados y ventilados con ajuste eléctrico, climatizador bizonal, portón trasero eléctrico, base de carga inalámbrica de 50 W para móviles y un equipo de sonido de Sony con ocho altavoces.

La paleta de colores de colores para la carrocería la componen los Negro Crystal Black, Blanco Aura, Verde Posidonia, Azul Índigo o Gris Antracita, además de combinaciones bitono en el acabado más alto.
La paleta de colores de colores para la carrocería la componen los Negro Crystal Black, Blanco Aura, Verde Posidonia, Azul Índigo o Gris Antracita, además de combinaciones bitono en el acabado más alto.

En cuanto a precios de tarifa, el Jaecoo 5 con motor de combustión arranca en 27.500 euros en el acabado Pure, mientras que el Exclusive asciende a 30.500 euros. La versión eléctrica, por su parte, parte desde 35.500 euros en el acabado Pure y alcanza los 38.500 euros en el Exclusive.

También te puede interesar

Lo último

stats