El Jaecoo 5 llega con una gama multienergía y precios desde 19.990 euros
Novedades
El nuevo Jaecoo 5 ya está disponible en España y lo hace con un precio de acceso muy agresivo. Desde 19.990 euros el SUV compacto se sitúa como una de las alternativas más competitivas de su segmento. Además, su gama cuenta con una versión de gasolina, otra híbrida y una tercera eléctrica.
El Jaecoo 5 debuta con tres propuestas de motores y un enfoque versátil
El Jaecoo 5, el más pequeño de la familia, ya está a la venta. Este SUV de 4,38 m de largo inicia su comercialización con la versión de gasolina con acabado Pure, cuyo precio de tarifa antes de promociones o descuentos es de 27.500 euros, mientras que por 2.500 más, 30.000 euros por tanto, es posible dar el salto a la variante híbrida autorrecargable.
En este caso se pasa de los 145 CV de la versión con el 1.6 TGDI asociado a un cambio automático de doble embrague a una full-hybrid de 224 CV con un 1.5 de gasolina sobrealimentado con turbo.
La versión más costosa de las tres es la eléctrica, con un precio de 35.500 euros. Ofrece una autonomía homologada superior a los 400 kilómetros.
Los 19.900 euros que sirven como precio de lanzamiento al Jaecoo 5 y que corresponden al 1.6 TGDI Pure 7DCT incluyen los descuentos de marca y concesionario, el correspondiente a permuta y el ligado a la financiación con Santander Consumer FInance y es válido hasta finales de año.
Las primeras unidades de gasolina y eléctricas llegarán en octubre, mientras que la versión híbrida estará disponible a finales de año.
El Jaecoo 5 se distingue también por un abundante equipamiento de serie en toda la gama. Incluye un techo solar panorámico de 1,45 m², cuadro de instrumentos digital de 8,8", una pantalla táctil vertical de 13,2" para el equipo de infoentretenimiento o numerosos recursos, entre los que destaca el modo Karaoke. Además, la marca lo presenta como el primer SUV “pet-friendly” gracias a tapicerías antibacterianas fáciles de limpiar y un sistema de climatización optimizado con filtro antipelo.
La garantía del Jaecoo 5 se extiende a siete años o 150.000 km, lo que antes ocurra.
